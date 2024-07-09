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Приоратскому парку - обновленные дорожки

В Приоратском парке Гатчины восстановили один километр парковых дорожек. Благоустройство проведено по заказу Паркового агентства Ленинградской области в рамках текущего содержания парка. Обновленная пешеходная дорожка проходит от четвертой школы мимо Водонапорной башни, вокруг поляны до примыкания к улице Чкалова.

Рубрики:  Городская среда

Выполнено исправление профиля основания дорожки с добавлением нового материала, формирование двухскатного профиля с уклоном. Основание дорожки сделано из щебеночно-песчаной смеси, верхний слой покрытия - из отсева дробления плотных горных пород.

 Обустроены опорные бровки, восстановлены вручную с обеих сторон дорожки на всей протяженности, засеяны семенами газонных трав.

 Также выполнен ремонт покрытия в зоне парковки вблизи четвертой школы и установлены ограничительные столбы.

 Восстановление дорожек выполнено в соответствии с комплексными технологическими рекомендациями по ремонту и уходу за дорожно-тропиночной сетью.