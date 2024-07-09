Приоратскому парку - обновленные дорожки

В Гатчинском дворце прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников Гатчины и района 2024 года. Впервые семь 100-балльников получили по 100 тысяч рублей. А ребят, которые чуть позже будут награждены медалью «За особые успехи в учении» 1 и 2 степени, ждет поощрение из бюджета Гатчинского района в размере 20 тысяч и 10 тысяч рублей, соответственно.