Ленобласть открывает Летнюю школу урбаниста

«В этом году мы проводим «Летнюю школу урбаниста» с акцентом на типовой советской застройке – покажем молодежи «сталинский ампир». Для этого отправимся в город Сланцы, а работать будем в микрорайоне Большие Лучки, где будем разрабатывать проекты комплексного развития и раскрывать потенциал небольшого поселка с великолепной советской застройкой», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградский области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Летняя школа урбаниста — проект для студентов разных специальностей, которых объединяют неравнодушие к урбанистике и желание внести вклад в развитие российских городов. Участники в междисциплинарных командах погружаются в образовательную программу от лекторов-практиков и отправляются в города Ленинградской области для проведения количественных и качественных исследований, общаются с местными жителями и администрацией, чтобы разработать проекты комплексного развития территорий.

Ценность летней школы для участников — возможность поработать с настоящими данными и задачами рассматриваемой территории. В 2024 году участникам предстоит разработать проект комплексного развития Больших Лучков — небольшого микрорайона с богатой советской застройкой в Сланцевском районе Ленинградской области.

Летняя школа урбаниста проходит в два этапа: с 8 по 13 июля онлайн, а с 15 по 25 июля очно – в Санкт Петербурге в кампусе ВШМ СПбГУ «Михайловская дача» и городе Сланцы Ленинградской области.

Участниками «Летней школы урбаниста-2024» стали 40 студентов – архитекторов, градостроителей, менеджеров, экономистов и дизайнеров, а также менеджеры, городские планировщики и аналитики из Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска, Сочи, Ростова на Дону, Ставрополя и Волгограда.

Организатором проекта выступает Высшая школа менеджмента СПбГУ совместно с Высшей школой урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ, Институтом дизайна и урбанистики Университета ИТМО и Комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области.