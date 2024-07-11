Сказания Ленобласти – всей стране
Ленинградские школьники могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в актерском или литературном направлении на всероссийской акции «Культурная суббота. Сказки народов России». Для участия в акции необходимо записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций: «Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Рубрики: Культура
Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, проходит с 10 по 30 июля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».
По итогам акции будут выбраны 30 наиболее интересных работ-победителей, которые опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.
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