Сказания Ленобласти – всей стране

Абитуриенты подали с помощью суперсервиса Госуслуг «Поступление в вуз онлайн» уже более миллиона заявлений. В этом году на пике портал обрабатывал до 16 тыс. заявок в час. Все они были переданы в вузы в среднем в течение 30 минут.