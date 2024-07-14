В Гатчине отключат холодную воду 15 июля

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе 15 июля 2024г. с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: г. Гатчина: проспект 25 Октября, д.50, д.50к1, д.52Б, д.54, д.54к1, д.54к2, д.56