Иван Хеорхе – среди лучших учителей Ленобласти

Ежегодно конкурс проводится на региональном уровне по поручению Президента Российской Федерации с 2006 года. Достижения педагогов оцениваются конкурсной комиссией по различным направлениям работы. В числе критериев наличие собственных методических разработок, результаты и достижения учеников, адресная работа с различными категориями учащихся, например, с детьми-инвалидами. В этом году учитывалось использование педагогом государственных информационных систем, участие в волонтерском движении совместно с учениками, участие в работе общественных организаций, таких как «Движение Первых», «Юнармия», «Орлята России».

Победителями конкурса стали:

- Иван Хеорхе - учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского,

-Ольга Колодяжная - учитель русского языка и литературы школы №10 г. Выборг,

-Светлана Лачина - учитель начальных классов Каменногорского центра образования г. Выборг,

- Лариса Коломак - учитель русского языка и литературы школы № 14 г. Выборг,

-Наталья Семененко - учитель математики школа № 1 г. Приозерск,

-Ирина Алексеева - учитель технологии школы № 5 г. Всеволожска.

- Наталья Золотарева - учитель английского языка Гимназии г. Кириши,

-Любовь Земскова - учитель истории и обществознания Новоладожской средней общеобразовательной школы имени вице-адмирала В.С. Черокова,

-Ольга Древило - учитель начальных классов школы № 8 г. Выборг,

-Виктория Коняева - учитель русского языка и литературы Лодейнопольской средней общеобразовательной школы № 3 имени Героев Свири,

-Светлана Иванова - учитель русского языка и литературы Тосненской средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева,

-Алла Ворслова - учитель начальных классов школа № 4 Лужского района,

-Виктор Глезденев - учитель информатики Лицей № 8 г. Сосновый Бор,

-Нина Симонова - учитель информатики Сосновского центра образования г. Приозерск.

Лауреатами конкурса признаны:

-Ольга Блажко - учитель начальных классов школа № 6 г. Сосновый Бор,

- Нина Юхимчук - учитель русского языка и литературы Гимназии № 1 г. Никольское,

-Зинаида Ефремова - учитель математики Киришской средней школы № 1 имени Героя Советского Союза С.Н. Ульянова,

-Нина Муравьева - учитель истории школы № 8 г. Выборг,

-Матвей Лебедев - учитель информатики школы № 3 г. Никольское,

-Елена Дельман - учитель иностранных языков школа № 14 г. Выборг,

-Татьяна Мураненко - учитель начальных классов школа № 6 г. Тихвин,

-Диана Подоляка - учитель физической культуры Кингисеппской гимназии,

-Марина Орлова - учитель начальных классов школа № 1 Сланцевского района,

- Елена Бочарова - учитель русского языка и литературы Лицея № 8 г. Тихвин.

Победителям конкурса будут выплачены федеральные премии в размере 200 тысяч рублей, а лауреатам – региональные премии в размере 100 тысяч рублей.