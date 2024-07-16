Гатчина глазами архитектора и художника Валерия Кустова

Валерий Михайлович Кустов родился в 1940 году в Ленинграде, пережил блокаду. В 1964 году поступил на архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ). Молодой специалист сначала работал в Ленинграде, затем отправился в длительную командировку в Узбекистан. Там Валерий Кустов впервые исполнил стенные росписи в двух детских садах, разрабатывал эскизы художественного оформления глухих торцов жилых зданий.

Спустя три года Валерий Кустов стал членом Союза архитекторов СССР. Тогда же он определил для себя направления для будущей работы - проектирование малых архитектурных форм и общественных интерьеров, как правило, с включением в них монументальных стенных росписей, рельефов, мозаики. В девяностые годы архитектор обосновался в Гатчине, и с тех пор этот маленький уютный город стал для него источником настоящего вдохновения.

Как художник, Валерий Кустов начинал с натюрмортов, вдохновляясь красочной насыщенностью живописных полотен известных мастеров. Затем стал писать городские пейзажи, чаще —осенние, камерные, иногда лирические, передающие настроение. Вскоре увлекся и зимними картинами города.

Как архитектору, Валерию Кустову важно отразить в рисунке пространственный архитектурный сюжет в глубине листа. Как художник, он стремится к созданию гармоничной композиции пятен и линий на плоскости. В итоге достоверность передачи архитектурных нюансов, важных, например, для жителей изображаемого города, сочетается с особенной атмосферой места, интересной уже с точки зрения искусства.

Художник использует простые, казалось бы, средства - акварель, гуашь, перо, картон, но именно они помогают ему передать выразительность городских пейзажей. Акварель является одной из излюбленных техник Валерия Кустова. Именно с ее помощью, как он считает можно добиться получения глубоких и легких цветовых нюансов. С нею можно работать и живописно за счет многослойного нанесения на поверхность листа полупрозрачных красок.

Валерий Михайлович Кустов всегда увлекался рисунком. В выполненных пером и кистью графических листах видны и точное построение перспективы, и верный показ архитектурных объектов, и неожиданные ракурсы передних планов. Все это является отличительной особенностью художественной манеры автора.

Выставка «Моя Гатчина», представленная в Гатчинской дворце, занимает два зала. В нескольких экспозициях сосредоточилось около девяноста работ Валерия Кустова, созданных за последние тридцать лет. В живописи, акварели и графике отражена история города, величественный Гатчинский дворец и прекрасные пейзажи дворцово-паркового ансамбля музея-заповедника «Гатчина».

Выставку можно условно разделить на три «блока». Два из них — живописные. Это Гатчина историческая, виды которой предстают перед нами как живые, притом, что некоторые из них, увы, не дошли до наших дней. Благодаря этим работам мы можем увидеть, каким был город в прошлом, почувствовать его особенную атмосферу. В видах Гатчины современной мы можем без труда узнать и самих себя и нашу повседневность, проходящую среди исторических улиц.

В другом зале собраны графические работы, ставшие визитной карточкой Валерия Кустова. Они написаны белой гуашью по черной бумаге. С этим чёрно-белым циклом связана особая история. В 1993 году уже обосновавшемуся в Гатчине Валерию Кустову нужно было выполнить эскизное предложение на ватмане. Но в конструкторском бюро, где он в то время работал, не оказалось бумаги. Совершенно случайно Валерий Михайлович увидел рулон плотной оберточной бумаги черного цвета, и у него сразу появилась идея использовать для графики черный фон и белую краску.

«Изюминкой» выставки Валерия Кустова «Моя Гатчина» стала отдельная экспозиция — своего рода реконструкция мастерской художника, которая позволяет прикоснуться к великому таинству творчества.

Подготовила Юлия Лысанюк