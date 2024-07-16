Гатчина на съезде городов воинской славы

На съезд приехали делегаты из 36 городов воинской славы России. Город Гатчину представляли Виталий Филоненко и Герой России, почетный гражданин города Гатчины Вячеслав Сивко.

Первым пунктом насыщенной программы стало возложение цветов к стеле «Кронштадт – город воинской славы».

Делегаты съезда приняли участие в акции «Сад памяти», высадив 47 кустов сирени (по числу городов воинской славы), как символ победного мая. Возле каждого саженца установлен стенд с названием города и QR-кодом, с помощью которого можно получить информацию о событиях, которые происходили в данном населённом пункте в годы войны.

Пленарное заседание прошло в Мариинской дворце Санкт-Петербурга. Делегаты обсудили вопросы совместной работы в рамках патриотического воспитания, сохранения исторической достоверности, поддержки народных инициатив по патриотическому воспитанию и работе с молодежью.

Наш земляк Вячеслав Сивко призвал руководителей городов воинской славы проводить как можно больше патриотических мероприятий с участием молодежи.

- Надо подпитывать молодежь, проводить патриотические мероприятия не только посвященные государственным праздникам, но и в дни воинской славы России, чтобы ребята знали и уважали историю своей страны. А то порой в городах даже в дни официальных праздников, как например День защитника Отечества, не увидишь ни одного флага России, - отметил Вячеслав Сивко.

Лучшие практики городов воинской славы будут рекомендованы союзу для распространения в других городах. Например, все школы в Коврове названы в честь героев.

После пленарного заседания руководители городов воинской славы России посетили Ломоносов и Колпино, где также возложили цветы к стелам «Город воинской славы» - почтили память защитников Отечества.

В рамках культурной программы делегаты посетили в Кронштадте Музей военно-морской славы России. Внутри музея, как часть экспозиции, установлена настоящая подводная лодка – первый отечественный атомоход К-3 «Ленинский комсомол». Многочисленные интерактивные экспозиции музея рассказывают об истории становления военно-морского флота России и исторических личностях.

- Хочется поблагодарить коллег за интересную программу и конструктивный диалог. Подобные мероприятия – эта возможность укрепить связь между городами. Решением XVI съезда утвержден план подготовки к празднованию 80-летию Великой Победы. Как первый заместитель председателя Союза городов воинской славы России могу сказать, что этот документ – наш согласованный план совместных действий. Уже начинаем реализацию намеченных задач, - подвел итог съезда Виталий Филоненко.

Напомним, что Союз городов воинской славы, созданный в 2013 году, объединяет 47 городов. Его задача – сохранение военно-исторического наследия и патриотическое воспитание граждан на основе героической истории городов и страны.

Елена Суралёва