«Киносреда», или день киновстречи изменить нельзя

Проект «Киносреда» существует уже четыре года. Организаторы поставили перед собой цель обогатить досуг молодежи во время летних каникул.

- Кино — это действительно благодатная почва, - говорит Ольга Алексеева. - Изначально проект задумывался как ретро-вечер, на котором подростки будут смотреть классику отечественного кинематографа. Мы хотели дать понять ребятам, что неважно, какая молодежь, у нее всегда одни и те же проблемы и увлечения. Мы начинали именно с советской золотой классики разной направленности, но потом поняли, что у российского кино тоже есть очень интересные фильмы, которые ребятам желательно посмотреть.

Основная аудитория кинопоказов – это ГДМовцы, но приходит ребята и со стороны - вместе смотрят и обсуждают фильм после просмотра. Интересно, что до мероприятия ребята не знают, какой фильм они будут смотреть, им сообщают только жанр или тематику картины, например, социальная драма или первая любовь. В выборе фильмов «Кино Среда» опирается не только на «список фильмов, который нужно посмотреть каждому», но находят и необычные малоизвестные кинокартины.

- Мы посмотрели советский хоррор «Прикосновение». Конечно, он не такой, как сейчас, но жутковато ребятам было, и они узнали, что даже в СССР были ужасы, - отмечает Ольга Алексеева.

На «Киносреде» фильмы обсуждают как после, так и до просмотра. Ребята узнают об актерском составе, как к кино относятся критики и зрители, какие есть технические особенности у фильма, что происходило на съемочной площадке – казусы, изменения в сюжете или сценарии. После просмотра всем дают возможность высказать свое мнение, обсудить, чему учит фильм, какие идеи закладывали в кинокартину создатели.

- Когда мы посмотрели фильм «Джентльмены удачи», для ребят было удивлением, что такая легкая и смешная комедия показывает трагедию жизни практически всех персонажей. Ребятам очень интересно не просто смотреть фильмы, но и узнавать, как они снимались, - уверена организатор Ольга Алексеева.

Анастасия Фисенко