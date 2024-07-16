Наземные трубы – временные, на период ремонта
В Гатчине на ул. Радищева, на участке от ул. Урицкого до ул. К. Маркса, проводятся работы по замене тепловых сетей с устройством временных трубопроводов, проложенных надземным способом.
Рубрики: ЖКХ
Как объяснили в МУП «Тепловые сети» города Гатчины, временные трубопроводы обеспечат непрерывность подачи горячего водоснабжения жителям прилегающих домов. После ремонта основной теплотрассы временные трубопроводы будут демонтированы.
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