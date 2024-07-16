Наземные трубы – временные, на период ремонта

«Киносреда» — это проект, который проводит Гатчинский Дворец молодежи, чтобы познакомить молодое поколение с фильмами разных эпох и жанров. Мы поговорили с организатором Ольгой Алексеевой о том, какая цель у мероприятия, как выбирают фильмы и почему важно обсуждать кино с подростком.