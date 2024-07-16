В Гатчине отключат холодную воду 18 июля
«Водоканал» Гатчины сообщает о плановом отключении холодного водоснабжения 18 июля.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с проведением работ по замене пожарного гидранта, 18.07.24 г. с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
г. Гатчина:
ул. Радищева, д. 3, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 8, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А;
ул. К. Маркса, д. 44А, 53, 59В, 59Б;
ул. Киргетова, д. 1, 1А;
Госпитальный пер., д. 15, 15А, 17.
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