Действуйте по протоколу!

13 июля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 61-летней дамы. Ей позвонил «оперуполномоченный Госбезопасности Алексей Александрович Беляков», который сообщил, что неизвестные пытаются перевести с ее счета 500 тысяч рублей. В связи с чем необходимо обезопасить счет.

После этого позвонила женщина, представилась Кристиной Алексеевной Кузнецовой из организации «Росфинмониторинг» и заявила, что счет под угрозой: «Надо действовать по протоколу!». А потом с третьего номера позвонил Громов Вадим Александрович, который приказал явиться в сбербанк на Гагарина и снять со всех счетов денежные средства. Что гражданка и выполнила в точности: отправилась в банк и сняла миллион рублей. Снова поступил звонок от Кристины Алексеевны, которая велела пойти в другое отделение сбербанка – на Рощинской, и, когда женщина явилась в банк, ей на смартфон пришла ссылка на установку приложения «Мир Pay».

Доверчивая дама зарегистрировалась в приложении, ввела номер чужого счета, как велели мошенники, подошла к банкомату и двумя пополнениями по 500 тысяч рублей внесла на этот счет свой миллион. Деньги канули.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.