Центр Гатчины ждет реконструкция
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал план дальнейшего обустройства центра Гатчины, в том числе реконструкцию расселенной деревянной застройки.
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«Согласовал план обустройства центра Гатчины и судьбу расселенных «деревяшек» по улицам Чкалова, Красная, Киргетова: до 17 августа завершить передачу объектов на баланс Ленобласти, по завершении историко-культурной экспертизы оперативно приступить и завершить проектирование - до конца 2025 года, в 2026 году провести реконструкцию. Центр Гатчины необходимо приводить в порядок. Запрос на размещение в столице Ленобласти есть у органов власти, госпредприятий, общественных организаций», — рассказал Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
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