«У семи нянек дитя без глаза»

Как рассказала на пресс-конференции Людмила Нещадим, региональный оператор и новый перевозчик ТКО оказались технически не готовы к такому объему работы:

- Сбой был колоссальный, и губернатор дал поручения профильным комитетам и органам МСУ продолжить работу по расширению схемы размещения контейнерных площадок и модернизировать эти площадки.

В местах, наиболее проблемных с точки зрения количества мусора, будет установлено видеонаблюдение. На каждой контейнерной площадке в ближайшее время появятся информационные таблички с номерами телефонов соответствующих структур: регионального оператора, перевозчика, администрации, УБДХ и QR-код.

По словам главы администрации, за последние полтора месяца в Гатчину дополнительно направлено четыре единицы техники. Но с теми порядками, которые сегодня существуют в рамках «мусорной реформы», перевозчик отвечает только за вывоз твердых коммунальных отходов:

- У нас в тарифе нет строительных и прочих отходов, – пояснила Людмила Николаевна. – Приезжает перевозчик, забирает ТКО, а если в контейнере оказались другие отходы, он фотографирует и отправляет администрации: «Не наши отходы! Вывозите!» И мы сегодня имеем муниципальный контракт на вывоз прочих отходов: все, что не относится к ТКО и крупногабаритному мусору, за бюджетные деньги отдельно собираем и вывозим. Третья структура – дворники – должны после вывоза прибрать территорию. На мой взгляд, отсутствует баланс в самой системе обращения с ТКО. Должен быть ответственен кто-то один: приехал, забрал все виды отходов, навел порядок и уехал.

Людмила Нещадим предложила в Гатчине внедрить систему контейнеров с датчиками заполнения мусора – такой опыт есть, и комитет по обращению с ТКО обещает помочь финансово в приобретении «умных контейнеров».

- Это очень непростой период. Мы стали заложниками мусорной реформы и управленческих решений, которые принимались, в том числе, и в других субъектах РФ. И мы готовы разработать свою муниципальную субсидию на организацию сбора прочих отходов – вторсырья, чтобы вернуться к некой работающей системе, – резюмировала глава администрации.

Екатерина Дзюба

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