43 дома в Гатчине дождались капремонта

Рассказывает заместитель главы администрации Гатчинского района по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Супренок.

- Планы капитального ремонта многоквартирных домов формируют на три года – так называемую трехлетку. В этом году реализуется краткосрочный план на период 2023-2025 годов. Но эти краткосрочные планы, помимо всего прочего, тесно связаны с региональной программой капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов, которая рассчитана на период с 2014 до 2043 года. Региональная программа ежегодно, а иногда и не по одному разу в год, подвергается актуализации.

- С чем связана корректировка?

- С объективными факторами. Из программы исключаются дома, которые признаются аварийными. На сегодняшний день в Гатчине – 51 аварийный дом, это 13 тысяч квадратных метров, на которых живут 869 человек.

Также после изменений, внесенных в областной закон 85-оз, из программы капремонта исключаются многоквартирные дома, в которых меньше пяти квартир. В Гатчине таких много. В основном, это двухэтажные деревянные дома на четыре квартиры – ровесники Октябрьской революции.

Когда дом признается аварийным и подлежащим расселению, собственники прекращают платить взносы на капремонт (кроме домов, которые имеют статус объектов культурного наследия), и в течение десяти лет дом должен быть расселен. Программу расселения формирует правительство Ленинградской области в соответствии с федеральным финансированием.

Но, помимо того, что дома из программы исключаются, они туда еще и включаются, поскольку через пять лет после постройки дома заканчивается гарантийный срок от застройщика, и дома начинают попадать в региональную программу. И с момента включения в программу капремонта собственники помещений дома – как жилых, так и нежилых – начинают платить взносы на капитальный ремонт. Иногда ТСЖ и управляющие компании формируют спецсчет, но в основном деньги аккумулируются на счету у регионального оператора – НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

- Насколько вообще интенсивно идет капремонт в Гатчине?

- За пять лет – начиная с 2019 года – в Гатчине был выполнен капитальный ремонт 176 домов, в том числе отремонтировано 29 крыш, 39 фасадов, 16 фундаментов, 14 подвалов, в 84-х домах заменены внутридомовые инженерные сети и прочее. В общей сложности за минувшую пятилетку было выполнено работ на

1 млрд 114 млн рублей, и эта колоссальная сумма складывается, в основном, из взносов.

В последнее время стали больше ремонтировать подвалов, и, надо заметить, эти ремонты делаются очень качественно.

- Почему в начале подвалами мало занимались?

- В первые годы программы на счету еще не было собрано столько денег, как сейчас. В Ленобласти идет интенсивное строительство, и современные многоквартирные дома уже представляют собой целые жилые комплексы, как, например, гатчинская «Орлова роща» на Хохлова, 8, где несколько сот квартир. Через несколько лет после постройки эти дома попадают в региональную программу – на перспективу, и с жильцов начинают собирать взносы. Сумма на счету растет. А чем больше денег у Фонда капремонта, тем более дорогостоящий ремонт можно сделать.

Сейчас стали активно ремонтировать инженерные сети: электрические, водопроводные. Потому что на все есть норматив. Например, межремонтный интервал для фундамента – 50 лет, для крыши, лифта – 25 лет. В многоэтажках Гатчины поменяли все лифты, отслужившие свой срок – при софинансировании из областного бюджета. Это дорогостоящий ремонт, и постоянно происходит удорожание: если раньше замена лифта стоила примерно 2,5 млн рублей, то сегодня эта сумма доходит до четырех миллионов. Но лифт – опасная зона эксплуатации, и это не та статья расходов, на которой можно экономить.

- Что в этом году с капремонтом? Планов было громадье…

- Да, но уже в марте произошла актуализация: в Гатчине уменьшилось количество многоквартирных домов, подлежащих капремонту.

- То есть часть домов, где планировался капитальный ремонт, вычеркнута из списка? Кто это сделал?

- Всю программу актуализирует и меняет правительство Ленинградской области – региональный комитет по ЖКХ. И, возможно, еще что-то будет меняться. На сегодняшний день в Гатчине запланирован капремонт в 43 домах.

- Это много?

- Это немало. В прошлом году ремонтировалось только восемь домов, но в 2022-м – 49, а в 2021 – 56, в 2020 – 57.

В этих 43-х домах будет выполнено 212 видов работ, в среднем, в одном доме доходит до пяти видов работ. Это и проектно-изыскательские работы, и проектно-сметная документация, и ремонт крыш, фасадов, инженерных сетей. Всего на 456 млн рублей. Из запланированных 43-х домов в 32-х уже есть подрядчики.

На сегодняшний момент завершен ремонт крыши и домовых сетей электроснабжения в доме № 5 на ул. Чкалова. На ул. Нестерова, 6/8 делается целый комплекс работ, в доме № 4 на Рощинской улице – ремонт крыши. На Чкалова, 38 ведется много работ, но пока закончена только крыша. На Чкалова, 65 ремонтируется фасад и электросети. Инженерные сети – горячего водоснабжения и водоотведения – меняются на Гагарина, 12.

На ул. Красной, 3а будут поменяны трубы холодного водоснабжения и водоотведения, на Красноармейском проспекте, 26 – ремонт сетей электроснабжения. На Кустова, 29 завершен ремонт крыши, но еще предусмотрена замена сетей электро- и теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. На Рыбакова, 17 планируется ремонт крыши, фасада, фундамента, электрических и теплосетей, на Урицкого, 9 – шесть видов работ.

Иногда случается так, что жильцы сами не допускают рабочих – хотят, чтобы дом признали аварийным, и небезосновательно.

- Если дом не попал в программу или был вычеркнут областным правительством, повлиять никак нельзя?

- К сожалению, ни от гатчинской администрации, ни от жителей это не зависит. Однако хотелось бы заострить внимание граждан на таком моменте: если жильцы многоквартирного дома собрали менее 95–98% взносов – т.е. кто-то графу «капремонт» в квитанции систематически игнорировал, ждать ремонта общедомового имущества придется очень долго. Каждый дом тщательно проверяется, и по каждому собственнику квартиры ведется реестр. Потому что возможности проведения ремонта напрямую зависят от средств, собранных на счету Фонда капремонта.

Екатерина Дзюба