ГАИ: очаги аварийности погашены

Работа ГАИ оценивается, прежде всего, по уровню аварийности и числу погибших и пострадавших. За шесть месяцев 2024 года на дорогах Гатчинского района, включая федеральную трассу Петербург – Псков, произошло 84 ДТП с погибшими и пострадавшими. В этих авариях погибло 17 человек. Можно ли говорить о снижении дорожно-транспортного травматизма, спросили мы у начальника отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Александра Соколова.

- Есть федеральная целевая программа «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой мы стремимся снизить смертность на автодорогах Гатчинского района. Наша задача – сохранение жизней и здоровья участников дорожного движения. Среди погибших есть и водители, и пешеходы, и главная причина этих трагедий не нова – несоблюдение правил дорожного движения.

Столкновения чаще всего происходят при выезде на полосу встречного движения. Водители совершают обгон, не убедившись в безопасности маневра, не рассчитывают собственную скорость и неправильно оценивают скорость движения встречного автомобиля. Также к авариям приводит неправильное расположение транспортных средств на дороге, нарушение очередности проезда перекрестков. На этом мы, соответственно, акцентируем внимание инспекторов ДПС. Для профилактики на постоянной основе на территории района проходят операции: «Выезд на полосу встречного движения», «Внимание – дети!», «Телефон».

- Ловите водителей, разговаривающих по телефону?

- А некоторые еще и переписываются. Естественно, это является фактором, способствующим совершению ДТП, и использование телефона во время вождения разрешено только с помощью гарнитуры – проще говоря, без применения рук. В рамках операции «Телефон» инспекторы ДПС останавливают водителей-нарушителей и привлекают к ответственности. Штраф – 1500 рублей.

- Сколько пострадало пешеходов?

- За полгода зарегистрировано 17 ДТП с участием пешеходов, четверо из них погибли. Наезды были совершены в районе в светлое время суток. Причины этих аварий устанавливает следствие. В числе погибших – один ребенок. В июне 14-летний подросток из Петербурга, отдыхавший на даче в деревне Погост, вышел на проезжую часть без цели перехода и попал под машину.

Всего в Гатчинском районе произошло 14 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых один ребенок погиб, 16 получили травмы. И только половина из этих пострадавших – жители Гатчинского района: два водителя электросамоката, три пассажира и три пешехода. Остальные – жители Петербурга. К счастью, из 16 пострадавших мало кто получил серьезные травмы, все пострадавшие дети-пассажиры находились в автокреслах.

- Напомните, пожалуйста, правила перевозки детей.

- В возрасте до 7 лет – только в детских удерживающих устройствах. От 7 до 12 лет ребенка можно перевозить как в автокресле, так и на заднем сидении, пристегнутого. С 12 лет можно ездить на переднем сидении, но, конечно, только с ремнем безопасности. Если ребенок старше 7 лет будет находиться на заднем сидении не пристегнутым, это будет квалифицироваться как нарушение по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ: перевозка детей вне специальных удерживающих устройств. Штраф – 3000 рублей.

Дети-пешеходы чаще попадают под колеса по собственной неосторожности, и такое поведение может быть результатом воспитания. Нередко можно увидеть, как родители ведут ребенка через дорогу в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора. Мы пресекаем эти нарушения и разъясняем родителям: ребенок скопирует ваше поведение, и сегодня вы переводите его за руку, а завтра он пойдет на красный свет один, не убедившись в безопасности перехода.

Есть еще одна «традиция». Часто можно видеть, как родители с детьми, всей семьей переезжают на велосипедах дорогу по пешеходному переходу, не спешиваясь. Это – нарушение правил. И вообще выезд на проезжую часть велосипедистам до 14 лет запрещен.

- Сегодня много нареканий на поведение «самокатчиков», дети тоже активно катаются. Насколько это безопасно?

- Вот пример: на электросамокате ехали дети 11-12 лет – ехали вдвоем, что категорически запрещено. И попали в аварию. К счастью, они по касательной столкнулись с автомобилем и серьезных травм не получили, но могло все кончиться и не так благополучно.

Самокаты делятся по мощности заряда аккумулятора: все, что свыше 250 Вт относятся к категории «М» – мопеды. Управлять ими можно только с 16 лет. Родители, покупая своим детям такую технику, не задумываются о последствиях. Если подросток моложе 16 лет, о таких мощных самокатах речь даже не идет.

- Где разрешено ездить на самокатах?

- Если маломощные – по тротуарам, велосипедным дорожкам. На более мощных – по проезжей части.

В течение учебного года инспекторы ГИБДД общаются с родителями, потому что не все понимают, что можно покупать, и как это эксплуатируется. Сейчас вошли в моду мопеды, предназначенные для езды по бездорожью, с широкими шипованными колесами. Это транспортное средство предназначено только для использования в лесу, в поле, но никак не в городе. Но продавцы, продающие такой спортинвентарь, этого не разъясняют. Когда такой мопед выезжает на дороги общего пользования, в соответствии с действующими правилами дорожного движения он признается транспортным средством. А если объем двигателя больше 50 см3, подростки-водители привлекаются к административной ответственности за вождение без прав. А также их родители – за то, что допустили несовершеннолетнего к управлению.

Поэтому мы постоянно разъясняем родителями, что ни в коем случае нельзя покупать мототехнику детям, которые не достигли разрешенного возраста управления – может произойти серьезная трагедия. Если это самокат с разрешенной мощностью, ребенок должен быть проинструктирован и кататься под присмотром родителей.

- С приходом лета Гатчину наводнили электросамокаты из кикшеринга – системы краткосрочной аренды. И жители стали жаловаться: брошенные на тротуарах самокаты мешают проходу. ГАИ вмешается?

- Если транспортное средство создает помехи машинам или пешеходам, оно подлежит эвакуации. Так что в соответствии с действующим законодательством самокаты будут эвакуироваться. Госавтоинспекция занимается этим вопросом совместно с гатчинской администрацией.

- Есть на трассах в Гатчинском районе очаги аварийности?

- По результатам 2023 года был такой очаг на 67-68 км автодороги Петербург – Псков. В 2024-м пока таких очагов нет. А там, где начинают происходить аварии из-за выезда на полосу встречного движения, мы стараемся поставить передвижную камеру, чтобы снизить скорость. Потому что основная масса смертельных аварий происходит из-за несоблюдения скоростного режима. Даже когда водителю внезапно выехал в лоб встречный, при невысокой скорости тяжесть последствий столкновения будет меньше.

- Александр Анатольевич, теперь принято получать водительские права со школьной скамьи. Насколько квалифицированы эти новоиспеченные водители?

- Это особая категория водителей – со стажем вождения до трех лет. В их числе много тех, кто оканчивает автошколу в 18 лет и тут же садится за руль. Есть среди них, к сожалению, погибшие и пострадавшие. Здесь мы акцентируемся на работе автошкол: посещаем, разговариваем с инструкторами, с обучающимися. Объясняем, что надо вникать в то, что им преподают, и неукоснительно соблюдать правила. Лихачество приводит к трагедии.

Молодежь активно пользуется каршерингом, и это еще одна разновидность водительского поведения: «чужую машину не жалко». Мы пытаемся объяснить, как можно и как нельзя делать. Неотвратимость наказания, конечно, присутствует, но в отдельных случаях надо не только наказывать, но и проводить разъяснительную работу.

- Часто ли попадаются пьяные за рулем?

- За полгода инспекторами ДПС было оформлено 147 водителей в состоянии опьянения, и 87 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено 34 уголовных дела по статье 264.1 УК РФ – за повторное вождение в нетрезвом состоянии в течение года. Тенденции к снижению пьянства нет. И если одному такому водителю наказания на всю жизнь хватит – и он больше никогда пьяным за руль не сядет, то другие попадаются по три, по четыре раза.

На постоянной основе, в выходные и будни в Гатчинском районе проходит операция «Нетрезвый водитель». Также хотелось бы обратить внимание водителей: на территорию района прибывают силы специализированных подразделений Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Не употребляйте за рулем спиртного и запрещенных препаратов, поберегите свои и чужие жизни. Удачи на дорогах!

Беседовала Екатерина Дзюба