16 июля около 15:43 у дома 2 по Красноармейскому проспекту в Гатчине 58-летний мужчина, управляя мотороллером «Sym Allo», совершил наезд на 46-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, сообщает Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО.

В результате ДТП женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 1.3 ПДД пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу только на разрешающий сигнал светофора.