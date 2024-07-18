В Гатчине водитель мотороллера сбил женщину, переходящую проспект на красный свет
Устанавливаются обстоятельства наезда на пешехода в Гатчине.
Рубрики: Происшествия
16 июля около 15:43 у дома 2 по Красноармейскому проспекту в Гатчине 58-летний мужчина, управляя мотороллером «Sym Allo», совершил наезд на 46-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, сообщает Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО.
В результате ДТП женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 1.3 ПДД пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу только на разрешающий сигнал светофора.
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