В Ленобласти запущен в строй роботизированный молочный комплекс

«В Ленобласти в стройке находится еще 6 объектов, а вместе с реконструкцией набирается полтора десятка только в молочном животноводстве. Сегодня мы открываем проект хозяйства «Рапти» — старейшего хозяйства Ленинградской области. Я благодарен династии руководителей — семье Виктора Ануфриевича Санца, что сохранили и развивают предприятие. Сегодня нам завидует Европа: у нас самые высокие надои, мы лидеры в птицеводстве, растениеводстве. В этом году мы увеличили господдержку АПК: она составит 6,5 млрд руб., из них 5,74 млрд рублей — средства областного бюджета. Поддержка сельского хозяйства — это улица с двусторонним движением: селяне работают и показывают результаты, а мы их поддерживаем, в итоге — открываются современные фермы», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В открытии фермы принял участие председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин, который отметил успехи Ленинградской области в сельском хозяйстве. За 6 месяцев 2024 года в регионе произведено 360,7 тыс. тонн молока, рост –1,6%. Регион занимает 1 место в России по молочной продуктивности с удоем в 9916 кг на фуражную корову в год, 8 место в Российской Федерации и 1 место в Северо-Западном федеральном округе по производству молока в сельхозорганизациях.

Инвестиционное соглашение по строительству роботизированной животноводческой фермы на 432 головы с системой добровольного доения племенной завод «Рапти» и администрация Ленинградской области подписали в 2021 году на агропромышленной выставке «Агрорусь». Стоимость проекта составляет более 400 млн рублей.

Выход проекта на планируемую мощность к 2027 году позволит предприятию увеличить поголовье коров до 1,5 тыс. голов, продуктивность – до 12 тыс. кг, объемы производства молока – до 18 тыс. тонн в год.