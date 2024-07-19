«Безсмертный полк Валаама» Ивана Марценюка - в Гатчине

«Безсмертный полк Валаама» - именно на таком написании названия этой выставки настаивает её автор, карельский мастер-самоучка Иван Марценюк. Объяснение этому двойное: во-первых, мастер таким образом выразил своё несогласие с послереволюционной реформой русской орфографии. Во-вторых, он уверен, что все герои этой страшной войны должны оставаться живыми в нашей жизни и памяти, то есть быть «без смерти».

Экспозиция из более чем тридцати деревянных портретов создана Иваном Марценюком на основе рисунков художника Геннадия Доброва, который в 1974 году запечатлел ветеранов-инвалидов, живших в интернате на Валааме. Благодаря ему впервые появились изображения этих людей и их истории, из которых потом сложилась книга «Ночные летописи».

У каждого в «Безсмертном полку Валаама» есть своя страшная история, которая благодаря Доброву (а теперь и Ивану Марценюку) стала известна миру. Так, именно на Валааме художник увидел неизвестного солдата без рук и без ног, с остановившимся взглядом, которого впоследствии опознали как Героя Советского Союза лётчика Григория Волошина. Благодаря Доброву инвалид войны вернул себе имя...

Всего Геннадий Добров выполнил около сорока портретов, посвященных инвалидам Великой Отечественной войны, живущим в разных домах инвалидов страны. Все они вошли в цикл «Автографы войны».

Все образы и Доброва, и Марценюка – это реальные люди, солдаты Великой Отечественной войны, инвалиды, оставшиеся без рук, ног, слуха и зрения, которые вынужденно доживали свой век в забвении на острове Валаам. Портреты Марценюка сделаны практически в натуральную величину. Резьба по дереву придала им объем, тем самым обострив глубину восприятия зрителя.

Как говорит автор работ, «с ними никто в Бессмертном полку не пойдет. Посему «Безсмертный полк Валаама» идёт с музеем памяти...» И действительно, вот уже несколько лет этот передвижной музей путешествует по городам России, напоминая о тех, кто был забыт и заброшен, об их искалеченных телах, душах и судьбах. «Передвижной музей памяти «Безсмертный полк Валаама» не ищет славы - она добыта в Победе. Он не ищет победы - она оплачена кровью. Он собирает память, шествуя по деревням и городам русским...».

Имена многих этих солдат остаются неизвестными. И при этом, несмотря ни на что, они продолжают стоять в своём безмолвном и трагическом строю — в своём «Безсмертном полку».

Со всеми работами самобытного мастера можно познакомиться в музее-мастерской Ивана Марценюка – в частной галерее, где собраны объемные картины, изготовленные из дерева: Карелия, с. Шелтозеро, ул. Молодёжная, 34,

Юлия Лысанюк