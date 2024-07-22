Гатчине подарили оперу и лафеты

Огромный зал под открытым небом, сцена в декорациях Гатчинского дворца, библейский сюжет и великая музыка – вершина творчества Сен-Санса. Желающих окунуться в атмосферу высокий терзаний и страстей оказалось много, несмотря на усиливающийся дождь.

Фестиваль «Опера - всем» проходит уже в 13 раз, вход на все события свободный. В этом году очередь на вход в «зал», который располагался на плацу Гатчинского дворца, растянулась на 30-40 минут. Причем, люди продолжали стоять и во время первого акта. Самые опытные любители оперы под открытым небом приехали в Гатчину полностью подготовленными - со складными стульчиками, пледами, плащами, зонтами и термосами. Наблюдая за действием на большом экране, они спокойно расположились за периметром «зала».

На торжественной церемонии открытия выступил директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов. Он отметил, что проект «Опера – всем!» сочетает высокий профессионализм и подлинную открытость для широкой аудитории, а также поблагодарил партнеров, благодаря которым в этот день в музее-заповеднике «Гатчина» состоялось еще одно знаменательных событие - в дар музею передали воссозданные лафеты для старинных пушечных стволов времени императрицы Екатерины II. В годы Великой Отечественной войны они были утрачены.

- Только сейчас с помощью банка «Санкт-Петербург», который является главным партнером фестиваля, мы возвращаем эти орудия на свое место. Через какое-то время вы все увидите, что в амбразурах Бастионной стены будут стоять исторические орудия в воссозданных лафетах, - заверил Василий Панкратов.

В постановке «Самсон и Далила» множество эпических сцен, но главными остаются темы любви и предательства. По сюжету воин Самсон не может устоять перед чарами хитрой красавицы, которая хочет разгадать секрет его могущества.

Главные партии исполнили солисты Михайловского и Мариинского театров. Им аккомпанировал оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранжело.

Завершится серия концертов 27 июля – в Царском селе исполнят «Пиковую даму» Петра Чайковского.

Татьяна Можаева

Фото Екатерины Халимовой