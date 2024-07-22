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В Гатчине планово отключат холодную воду 23 июня

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением работ на водопроводе, 23 июля 2024г. с 09.00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина:

ул. Григорина, д. 4, 6, 6А, 8.

ул. 120 Дивизии, д. 5, 7,

ул. Куприна, д. 48, 54.