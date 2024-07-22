В Гатчине планово отключат холодную воду 23 июня
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением работ на водопроводе, 23 июля 2024г. с 09.00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина:
ул. Григорина, д. 4, 6, 6А, 8.
ул. 120 Дивизии, д. 5, 7,
ул. Куприна, д. 48, 54.
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