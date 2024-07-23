Гатчинские стражи порядка подвели итоги полугодия

19 июля УМВД России по Гатчинскому району подвело полугодовые итоги оперативно-служебной деятельности. За шесть месяцев сотрудники полиции обеспечивали общественную безопасность и поддержание правопорядка при проведении 367 массовых мероприятий, для чего задействовалось более трех тысяч полицейских. Каких-либо нарушений при этом допущено не было.

Преступность снижается?

За полгода число преступлений, зарегистрированных на территории Гатчинского района, снизилось на 18,9% и составило 1177. Снижение больше, чем вполовину, отмечено на территориях Войсковицкого и Вырицкого отделов полиции, почти на 36% снизилась преступность в Коммунаре и на 44,6% в Сиверском. За шесть месяцев раскрыто 643 преступления, и общий процент раскрываемости превысил 54%, что выше среднеобластного значения.

В первом полугодии зарегистрировано 458 тяжких и особо тяжких преступлений, раскрываемость которых составила 43,6%. Сократилось число приостановленных уголовных дел. В блоке преступлений против собственности с положительной стороны отмечается увеличение числа раскрытых хищений транспортных средств, разбойных нападений, однако упал процент раскрываемости грабежей и уничтожения имущества.

Несколько возросло число краж – 76 за полгода, из них раскрыто 20.

Но бич современности – преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За шесть месяцев в Гатчинском районе зарегистрировано 243 мошенничества, и раскрываемость оставляет желать лучшего. С учетом складывающейся оперативной обстановки, а также с переходом преступности в интеллектуальный сегмент, в дальнейшем рост числа данного вида преступлений неизбежен, – констатируют правоохранители.

Наркотики, оружие, нелегалы…

Есть достойные результаты по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. За полгода выявлено почти в четыре раза больше преступлений, чем в прошлом году, а именно – 136, в том числе по линии незаконного оборота наркотиков – 121 преступление. Раскрыто также в четыре раза больше – порядка 72%. Преступления в сфере незаконного оборота оружия раскрыты все.

За шесть месяцев сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено девять преступлений коррупционной направленности, одна взятка, шесть преступных фактов в бюджетной сфере.

Кроме того, за полгода составлено 1246 протоколов об административных правонарушениях. Вскрыто четыре факта организации нелегальной миграции и 159 фактов, связанных с фиктивной постановкой иностранных граждан на учет. Пресечено 1039 административных нарушений режима пребывания или ведения трудовой деятельности. Привлечены к административной ответственности и выдворены из страны 78 иностранных граждан, в виде самоконтролируемого выезда отправлены вон 132 незаконных мигранта. Вынесено 205 решений о закрытии въезда на территорию РФ в отношении иностранных граждан, снято с регистрации 592 иностранца.

1,5 тысячи ДТП

За полгода в Гатчинском районе зарегистрировано 1524 ДТП, в том числе 84 – с пострадавшими. В этих авариях погибли 17 человек, и среди погибших – один ребенок, 109 человек получили травмы, включая 16 детей. Основные причины ДТП не новы: выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Всего за шесть месяцев сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 13 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Госуслуги

Выполняя указы президента, УМВД России по Гатчинскому району оказывает государственные услуги. Миграционным отделом за шесть месяцев предоставлено порядка 30 тысяч госуслуг, из них более 28 тысяч – физическим лицам. Согласно сведениям сайта «Ваш контроль», уровень удовлетворенности государственными услугами, предоставляемыми в УМВД России по Гатчинскому району, превышает 96%.

Екатерина Дзюба