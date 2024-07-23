Отключение горячей воды в Гатчине

В минувшие выходные медработники Ленобласти собрались на традиционный турслет: три дня жили в палаточном городке и демонстрировали командно-волевые и спортивно-туристические качества – на оценку. По результатам всех испытаний команда «Гамбит» Гатчинской клинической межрайонной больницы заняла почетное третье место.