Отключение горячей воды в Гатчине
МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 24 июля 2024 года с 09:00 до окончания работ 25 июля будет прекращена подача горячего водоснабжения в некоторых домах по улицам Володарского, Урицкого и Чехова.
Рубрики: ЖКХ
Подача горячего водоснабжения будет прекращена по адресам в Гатчине:
- ул. Володарского д. 23, 23а, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41,
- ул. Урицкого д. 35, 37,
- ул. Чехова д. 16, 17, 18, 19.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.