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Кто в Гатчинском районе 24 июля останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.07.24 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Сяськелево, ул. Школьная, Центральная, Полевая,

д. Акколово.

 

24.07.24 с 09:00 до 17:00

Вырицкое поселение:

д. Введенское, ул. Царская, Морская, Речная, Новая, Введенская.         

 