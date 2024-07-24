Кто в Гатчинском районе 24 июля останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
24.07.24 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Сяськелево, ул. Школьная, Центральная, Полевая,
д. Акколово.
24.07.24 с 09:00 до 17:00
Вырицкое поселение:
д. Введенское, ул. Царская, Морская, Речная, Новая, Введенская.
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