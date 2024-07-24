Приглашаем на День ВМФ в Гатчине
В России 28 июля отмечается День Военно-морского флота. Гатчинское морское собрание в этот день будет проводить праздничные мероприятия в сквере у Балтийского вокзала в Гатчине – у памятника первой серийной подводной лодки России конструкции К.С. Джевецкого.
Рубрики: Общество
В программе - торжественное прохождение членов Гатчинского морского собрания, Гатчинских морских кадетов и ветеранов ВМФ, митинг и праздничный концерт самодеятельных коллективов Гатчины.
Время проведения мероприятий: 10.00 – 12.30.
Ветеранам ВМФ, желающим принять участие в торжественном прохождении, предлагается прибыть на площадь у Балтийского вокзала в Гатчине с 9.30 до 9.50 для формирования колонны.
Приглашаем жителей Гатчины и Гатчинского района принять участие в празднике.
Председатель Гатчинского Морского Собрания капитан 1 ранга О.В. Лякин
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