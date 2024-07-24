Приглашаем на День ВМФ в Гатчине

У деревни Кезелево Пудостьского поселения Гатчинского района есть необычный памятник, посвящённый школьникам, подорвавшимся на мине в сентябре 1946 года. Жизнь этих детей кончилась, едва начавшись — война унесла её уже после Великой Победы. Несколько лет за этим памятным местом ухаживает гатчинский волонтёр Анна Макарычева. Ей помогают обычные люди, которых глубоко взволновала эта печальная история.