Инсульт в 42 года: вылечен …через бедро

На отделение неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Гатчинской КМБ 13 июля поступила 42-летняя пациентка. Проснувшись утром, она не смогла встать с постели из-за странной слабости в левой руке и ноге. Женщина вызвала «Скорую», которая доставила ее в Гатчинскую больницу.

После осмотра пациентке поставили диагноз: ишемический инсульт. На момент поступления у нее были полностью парализованы рука и нога. К счастью, женщина обратилась за помощью в короткие сроки – и успела в «терапевтическое окно».

При обследовании у нее выявили закупорку одного из крупных сосудов головного мозга. В операционной рентген-хирургических методов диагностики и лечения через маленький прокол в коже бедра, под рентген-контролем, ей удалили тромб, после чего кровоток в пораженном участке мозга восстановился, и подвижность конечностей вернулась.

Через девять дней после операции пациентка была выписана из стационара и ушла домой на своих ногах. Впереди ее ждет реабилитация и возвращение к обычной жизни.





