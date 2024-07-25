Минтруд рассказал о графике праздников в 2025 году

Следующие новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января. Майские выходные будут 1–4-го и 8–11-го. В ведомстве также предложили сделать нерабочим днем 31 декабря 2025 года

- Ежегодно Правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням. Так в 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января - на среду 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней, а на майские праздники в 2025 году выпадет по 4 выходных дня: в начале месяца и в честь Дня Победы. Еще 4 дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне. А новогодние каникулы 2025-2026 начнутся 31 декабря 2025 года, - сказал Антон Котяков.

Также предлагается перенести дни отдыха с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница), с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).

Предлагаемые изменения соответствуют положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Таким образом, предлагается установить в 2025 году следующие дни отдыха:

- с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. (новогодние «каникулы» продлятся 11 дней);

- с 22 по 23 февраля;

- с 8 по 9 марта;

- с 1 по 4 мая;

- с 8 по 11 мая;

- с 12 по 15 июня;

- со 2 по 4 ноября;

- с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г.

Проект постановления подлежит общественным обсуждениям, после чего его утвердит правительство.