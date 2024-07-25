Орден Мужества – жителям Гатчинского района
В Гатчине в филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось вручение ордена Мужества семьям погибших участников СВО.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, ордена присвоены посмертно жителям Гатчинского района:
— Хянинену Андрею Анатольевичу;
— Васильеву Даниилу Николаевичу;
— Нарзиеву Алишеру;
— Шевнину Сергею Викторовичу;
— Наседкину Юрию Игоревичу.
В церемонии приняли участие военный комиссар Гатчинского района Андрей Чичканов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев.
Орден Мужества – одна из высших наград России. На передовой им награждают за смелые и решительные действия, связанные с риском для жизни. Знак ордена Мужества изготавливается из серебра и представляет собой равноконечный крест с закругленными концами, рельефным бортиком по краю и рельефными лучами. В центре креста помещено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации.
Орден Мужества учрежден в 1994 году. Награда считается аналогом советского боевого ордена Красного Знамени.
После вручения наград семьям рассказали о деятельности фонда «Защитники Отечества» и о мерах поддержки, которые доступны для членов семей погибших бойцов, а также пригласили к участию в проектах фонда.