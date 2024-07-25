Проверяйте деньги, не отходя от терминала

19 июля в Коммунарский отдел полиции обратился мужчина. Он пришел в сбербанк на Пионерской улице, чтобы снять пенсию. Подошел к терминалу, вставил карту и ввел пин-код. Далее запросил сумму 20 тысяч рублей, терминал карту ему вернул, но денег не выдал. Пенсионер решил, что операция не выполнена и ушел. Стоявшая за ним в очереди женщина подошла к терминалу, обнаружила там 20 тысяч рублей, взяла деньги и пошла искать мужчину, который их оставил. В банке никто не откликнулся, и она вышла на улицу – спросить у тех, кто стоял возле банка. И какой-то мужчина сказал, что это его 20 тысяч – забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении. Дама вернулась в помещение банка. А пенсионер впоследствии понял свою ошибку, но жулика и след простыл.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.



Фото freepick.com