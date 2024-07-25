Традиции укрепляют и объединяют

«Копорская потеха» посвящена истории России, доблести, мужеству российского солдата, юмору и народному творчеству. Мероприятие проходит при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области и администрации Ломоносовского муниципального района. В этом году юбилейное празднование было организовано 20 июля.

Идея создания праздника принадлежит Людмиле Беляевой, в свое время занимавшей должность председателя районного комитета по культуре. Благодаря творческой группе единомышленников этот замысел был успешно воплощен в жизнь.

«Все это во имя человека, который жил, живет и будет жить на этой земле, которую он называет Родиной» (Л. Беляева).

Традиционно торжество проходит у стен Копорской крепости – самого аутентичного памятника древнерусской фортификации, расположенного в селе Копорье Ломоносовского района 47 региона, и являющегося объектом культурного наследия.

Сооружение небольшое, но с тайниками и подземными сооружениями. Свои загадки и легенды хранит, как и положено этим стражам эпох. Здесь можно увидеть единственное в России архитектурное решение въездного комплекса в крепость, состоящее из арочного моста, ворот и двух башен.

На территории крепости проводятся экскурсии, ведутся восстановительные работы и археологические раскопки, частично восстановлен Спасо-Преображенский собор, где идут службы. Время находок и открытий, относящихся к этому объекту каменного зодчества, еще только начинается, а его дух величия и единения вправе претендовать на значимые праздники и фестивали, опирающиеся на исторические события этих мест.

Каждое лето рядом с крепостью на тематических площадках разворачиваются праздничные гуляния. Основная мысль «Копорской потехи» – объединение и патриотизм, главная фигура – защитник Отечества, а особый – теплый и дружеский – фон создает юмористический стиль праздника.

Юмор – неотъемлемая часть нашей культуры. Русский солдат – человек не только мужественный и храбрый, но и веселый, находчивый и изобретательный. Смеяться над собой может только сильный!

С момента проведения первого фестиваля его основные герои – солдаты срочной службы, офицеры, ветераны вооруженных сил, участники клубов реконструкции и военно-патриотических объединений, молодежные команды и многие другие, кто считает важным сохранять культурные особенности и развивать духовно-нравственные ценности. Праздник «Копорская потеха» – серьезный по смыслу, и вместе с тем веселый и добрый по форме, – привлекает множество гостей и интересен всем поколениям.

Особо впечатляют зрителей «Потешные бои», где военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений неординарно проявляют солдатскую смекалку и армейский юмор.

Колоритный выстрел из настоящей пушки погружает гостей в атмосферу боевого духа и отваги.

Концерт под открытым небом с песнями и танцами в исполнении известных артистов создает общее праздничное настроение на всех пространствах мероприятия и на километры вокруг.

Обязательным событием на празднике является реконструкция боев разных эпох.

Украшает праздник конкурс-ярмарка «Копорский сувенир», где можно не только что-то купить, но и поучаствовать в мастер-классах от лучших мастеров декоративно-прикладного искусства как Ленинградской области, так и других регионов страны. На прилавках ярмарки всегда представлено множество изделий ручной работы: разнообразные игрушки, кружева, гончарная посуда, плетеные корзины и многие другие чудесные творения мастеров.

В гастрономическом квартале никогда не иссякает поток желающих попробовать местные угощения. Кроме фермерских изысков, легенда здешних мест – всемирно известный копорский чай на основе растения Иван-чай, обладающий многими полезными свойствами.

Еще одна природная необъяснимая особенность ежегодного фестиваля: в какой бы день июля ни проводилась «Копорская потеха», даже в солнечный, – обязательно пройдет дождь. По русским приметам – к удаче.

Несмотря на свою внешнюю легкость, мероприятие отражает серьезные и важные моменты, всегда получается содержательным и ярким. Духовные ценности и народные традиции сочетаются в этом празднике с преданностью и служением Отчизне. Патриотизм и единство участников таких событий – источник силы нашей страны.

Светлана Кудрявцева

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Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области