В Гатчинском районе в рейс вышел сотый «Волгабас»

Компании «Транс-Балт» (гатчинский филиал Национальной Транспортной Ассоциации) вчера выпустила на линию еще 7 новых автобусов. Новички будут представлены на маршруте №151 (Сиверский-Гатчина), №512 (Вырица - Нестерково) и №2 (Сиверский - Белогорка).

В этом году гатчинский автопарк НТА сильно преобразился: белоснежные комфортабельные «Волгабасы» полностью соответствуют статусу столицы региона. В апреле, с началом транспортной реформы в Ленинградской области, компания выпустила на линию 50 новых автобусов среднего и большого класса. В июне к работе приступили ещё 45 машин.

Новая техника полностью соответствуют современным стандартам пассажирских перевозок и работает на самом чистом топливе — природном газе. Пассажиры отмечают удобство низкопольного салона и эргономичных кресел, систему климат-контроля, а водители – лёгкость в управлении и комфортность водительского места.

До конца июля ООО «Транс-Балт» планирует выпустить на маршруты еще 12 единиц новой техники.

А вот пассажирам маршрута № 529 Гатчина – Павловск в Комитете по транспортуЛенинградской области предлагают запастись терпением: «Обновление подвижного состава на автобусном маршруте № 529 запланировано с 1 января 2025 года. В рамках реформы на автобусный маршрут № 529 выйдут транспортные средства не старше 2023 года выпуска».