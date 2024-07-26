Балтик Ралли: сила V правде

Объединяя людей

Впервые за годы существования главный байкерский фестиваль Северо-Запада встречал гостей вывеской, написанной на кириллице. Традиционное латинское «BalticRally» сменило родное глазу «Балтик Ралли». Впрочем, главная перемена коснулась не названия, а смысловой составляющей. С этого года мероприятие стало патриотическим – его посвятили поддержке наших защитников в зоне спецоперации.

Официальным девизом проекта стал известный со времён Великой Отечественной войны лозунг: «Всё для фронта, всё для Победы!». И это не просто слова: только за первые сутки проведения мероприятия было собрано более 6 миллионов рублей на нужды фронта. Поддержать бойцов, защищающих земли Донбасса, мог любой желающий.

— Приняли решение, что этот фестиваль будет не только про мотобратство, а в целом про братство, помощь и взаимовыручку. Организован сбор средств для тех, кто отстаивает правду в Новороссии. Участники и организаторы поддержали решение о переформатировании фестиваля в патриотический формат: 10% выручки от продаж на фестивале будет направлено в помощь фронту, — заявил на открытии «Балтик Ралли» губернатор Александр Дрозденко.

На Рыночной площади Выборга – в самом сердце фестиваля – разместился стенд фонда «Ленинградский рубеж». Здесь не только принимали пожертвования для наших защитников: зрителей ждали мастер-классы по управлению дронами от военных 56-го учебного центра по противодействию БПЛА и занятия по обращению со стрелковым оружием. Особое внимание аудитории привлекла выставка спецсредств, разработанных в Ленобласти в интересах армии России. Уникальные снайперские прицелы, оружейные глушители, дроны-разведчики и даже сухпайки для бойцов – всё это можно было взять в руки, хорошенько осмотреть, а после – задать любые вопросы создателям этих боевых чудес.

Мягкая сила

Символом народного единства стал и традиционный мотопробег до государственной границы с Финляндией. В этом году он получил название «Сила в правде». Патриотическую акцию поддержали почти 2 тысячи байкеров! Колонна мотоциклистов проехала из Выборга вдоль Сайменского канала до погранперехода «Брусничное» – и вернулась на Рыночную площадь.

Среди участников можно было заметить и иностранцев, и знаменитостей – например, рок-музыканта Гарика Сукачёва, известного своей патриотической позицией.

— Хотим показать нашим соседям, что мы — абсолютно открыты и гостеприимны, мы не строим железный занавес. И все, кто разделяет наши принципы, наши идеалы, нашу культуру, нашу позицию, — добро пожаловать к нам в гости, — прокомментировал Александр Дрозденко, возглавивший мотоколонну. — Как говорит наш президент, — мы открыты для дружбы и всегда друзьям протянем руку! Нас не надо бояться, с нами надо дружить и нас надо уважать, и всё будет в порядке!

К слову, вопреки всем санкциям, фестиваль сохранил международный статус. Мы, например, пообщались с байкером из Казахстана Дмитрием Петрухиным.

– Я приезжал в Выборг ещё на первый мотофестиваль. Сейчас же не только приехал в гости, но и привёз небольшую выставку, посвящённую моим путешествиям по миру на мотоцикле,— рассказал нам Дмитрий. – В пути я уже 15 лет, проехал 170 стран мира, намотал 400 тысяч километров, и это не предел. Впереди – новые открытия. Например, сейчас я еду на Северный полюс через Мурманск!

С литературой по пути

На этом новации «Балтик Ралли» 2024-го года не закончились. В дни проведения мероприятия в Выборге – при активной поддержке байкеров – проходил фестиваль «Книжный маяк». Среди приглашённых писателей оказался и известный участник мотодвижения Павел Кобяк.

— Первое моё большое путешествие было по маршруту Петербург — Владивосток, и после я решил написать книгу «Сел и поехал». В ней рассказал о всех больших путешествиях моей жизни, тем более что многим это интересно, — поделился писатель.

Представил свою книгу и ветеран спецоперации из Выборга Александр Добрый. Произведение «Третий тост» он посвятил своим друзьям и товарищам, героям Донецкого ополчения.

— В зоне СВО я служил в отряде «Барс 19», участвовал в освобождении города Лисичанск и посёлков Золотаревка, Белогоровка, — рассказал ветеран. — Я стараюсь напомнить о своих друзьях, товарищах-ополченцах, многих из которых уже нет с нами. В дни спецоперации нам важно помнить о них – тех, кто первым встал на защиту Родины.

Идея провести параллельно книжный и байкерский фестивали оказалась удачной – оба проекта объединили творческих неравнодушных людей, настоящих патриотов своей Родины.

Праздник для всех

Конечно, новые смыслы и патриотический формат не отменили всех тех активностей, которыми славился «Балтик Ралли» в предыдущие годы. Фестиваль сохранил атмосферу праздника дружбы и братства, не утратил он и фирменной зрелищности.

На выставке мототехники зрителей встречали коллекционные и раритетные байки, а также самые современные мотоциклы. Тех, кто только задумывается оседлать железного коня, ждал симулятор байка: можно было как отработать базовые навыки езды, так и «прокатиться» на всех оборотах на заднем колесе!

— Я второй год с друзьями приезжаю из Питера на «Балтик Ралли». В первый раз, когда увидел этот симулятор, просто испугался. А сегодня, хоть и не с первого раза, но удалось подняться на заднем колесе. А вообще атмосфера доброжелательная, побеседовал с байкерами – нигде не встречал настолько интеллигентных людей, — рассказал «Ленинградской панораме» посетитель фестиваля Антон Белов.

Ярким получился и конкурс креативных мотошлемов. На одних была сделана яркая аэрография, другие удивляли формой. Победителем стал мотоциклист Алексей «Колбасник» из Петербурга, а вот приз зрительских симпатий взял Игорь Радишевский, чей шлем в виде чайника покорил всех зрителей.

Не обошлось и без фирменных «байкерских свадеб». В Год семьи, любви и верности свои судьбы соединили сразу две пары. Союз любящих сердец Михаила Михина и его невесты Полины, а также Олега Капкаева и его избранницы Дарьи на главной сцене зарегистрировала руководитель Выборгского ЗАГСа Евгения Мицко.

— Мы мотопара, на фестивале уже четвертый год подряд. Выборг – тот город, который мы любим. Два года назад зародилась идея расписаться здесь, в дни фестиваля, а в прошлом году я сделал предложение. Подали документы… и всё получилось, – поделился впечатлениями один из женихов.

Отметим, что Выборг за четыре дня посетили не менее 40 тысяч участников. И это только приблизительные подсчеты. Среди них – гости из России, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии, Кубы и даже Швейцарии. И судя по иногда доносившейся английской речи, — фестиваль действительно был и будет международным!

Ксения Бондаренко

Фото автора, пресс-службы «Балтик Ралли»