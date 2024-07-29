Бизнес-мамы в деле: рынок детских товаров и услуг двигают женщины

Путь был непростым: медицинский колледж, курсы по массажу в педиатрии, обучение в ассоциации грудничкового плавания, комплексная переподготовка для получения квалификации тренера-преподавателя физической культуры и специалиста по медицинскому массажу. И все это совмещая учебу, работу и семейные дела.

Учиться бизнесу Мария Кузьмина решила в 2021 году – в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области. Прошла курс о том, как построить бизнес с нуля и какую государственную поддержку можно получить, а уже в 2022 году приняла участие в региональном конкурсе "Бизнес-мама". И победила. Ее проект центра раннего плавания и развития "Кит-Кид" получил грант – 100 тысяч рублей. Сразу после этого Мария зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. На средства гранта купила детскую мебель и необходимый инвентарь, а занятия проводит на базе городского ФОКа.

"Возрастных групп – несколько: от рождения и до трех с половиной лет. Программы, соответственно, разные. А еще я веду аквагимнастику для будущих мам и беседую с ними о подготовке к родам. Я считаю, что это моя главная миссия – помогать детям и их родителям улучшать свое здоровье", – подчеркнула Мария.

В прошлом году ее центр получил статус социального предприятия. И мама-предпринимательница снова учится – по программе бизнес-акселерации для соцпредприятий по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", по итогам которой будет защищать новый проект для получения гранта в 500 тысяч рублей. На эти деньги Мария Кузьмина хочет расширить спектр услуг своего центра. К программам плавания и аквапатронажа добавятся массаж и лечебная физкультура.

© По материалам РИА НОВОСТИ 24.07.2024