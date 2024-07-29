Фонд поддержки предпринимательства приглашает на праздник
День торговли - второй по значимости праздник предпринимателей. 30 июля (вторник) приглашаем принять участие в мероприятии, посвященном дню работников торговли. Независимо от того, чем вы занимаетесь, это и ваш праздник тоже. Ведь любой предприниматель продает свои товары и услуги.
Рубрики: Бизнес
Программа мероприятия:
11.30 - 12.00 - Регистрация участников
12.00 - 12.10 - Приветственное слово официальных гостей мероприятия
12.10 - 12.20 - Награждение предпринимателей из сферы торговли
12.20 - 12.40 - Презентация успешных проектов в сфере торговли
12.40 - 13.00 - Кофе-брейк, неформальное общение
13.00 - 14.00 - Семинар «Как выйти и начать продажи на маркетплейсах?»
Мероприятие пройдет 30 июля (вторник) в 11.30 в Гатчинском фонде поддержки предпринимательства: пр. 25 Октября, д. 28а, 2 этаж
Участие бесплатное! А еще вас ждет викторина с вкусными призами
Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66a14c61eb61460ec8e9ff89/
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