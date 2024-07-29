Фонд поддержки предпринимательства приглашает на праздник

Сколько бы МЧС России ни напоминали о безопасном отдыхе на воде, к сожалению, культура безопасного поведения на водоемах еще довольно низкая. Пренебрежение правилами поведения на воде, лихачество, употребление алкоголя во время рыбалки и отдыха и переоценка своих сил приводят к гибели людей.