Гатчинские моряки в парадном строю

Праздник открылся торжественным прохождением колонны членов Гатчинского Морского собрания, кадетов Гатчинских морских кадетских классов имени адмирала А.А. Комарицына, ветеранов флота. Командовал – председатель Гатчинского Морского собрания, капитан первого ранга Олег Лякин.

Парад-построение принимал коренной гатчинец, контр-адмирал Иван Семенов.

В митинге принимали участие жители Гатчины, многие пришли семьями, с детьми. Перед собравшимися выступили Олег Лякин, Иван Семенов и другие морские офицеры. Они рассказали о славной истории Военно-морского флота, отметили важную роль ВМФ в защите интересов страны, в проведении специальной военной операции, с особым почтением и благодарностью поздравили с праздником ветеранов флота. В их числе старшейший житель Гатчины, активный участник патриотических мероприятий Морского собрания Леонид Попов.

Сегодня сфера деятельности Морского собрания расширилась, есть в его рядах и участники специальной военной операции. Так, в митинге принял участие находящийся в отпуске старшина Гатчинского Морского собрания, гвардии майор морской пехоты Дмитрий Козлов.

Участники митинга почтили память погибших в зоне СВО минутой молчания.

В адрес моряков прозвучало немало добрых слов и поздравлений. По традиции в праздничный день прошла церемония награждения актива Морского собрания и их единомышленников.

Праздничный концерт, посвященной Дню ВМФ, с душевным теплом и сердечностью подготовил коллектив Гатчинского городского Дома культуры. Прозвучали знакомые с детства песни о море и морской романтике.

Татьяна Можаева