Платить не будем?

Читательница и ее соседи по дому обвиняют коммунальные службы в том, что отопительный сезон ими искусственно удлиняется, по их же вине подача тепла в многоквартирные дома не регулируется, из-за чего в квартирах очень жарко. В результате начисления за отопление, по их мнению, для жителей сильно завышены, чем нарушаются конституционные права граждан.

В коллективном письме поставлены вопросы: почему отопительный сезон длится не 7 месяцев – с 1 октября по 30 апреля, а 8-9 месяцев, и почему в их доме не используется система «обратки», позволяющая снизить температуру теплоносителя.

Поясним, «обратка» системы отопления - это участок трубопровода, по которому уже остывший теплоноситель возвращается к отопительному прибору для нагрева.

В эмоциональном письме говорится:

- Когда на улице 0 градусов и выше работники ЖКХ должны использовать «обратку». Батареи при этом будут еле тепленькие, в квартире будет нормальная температура (плюс 23-24 градуса). А сейчас при плюсовой температуре на улице - в квартире плюс 28-29 градусов, дышать нечем, окна открыты почти круглосуточно. Получается перетоп и переплаты довольно значительные. «Обратку» используют многие города, значит, и в Гатчине это можно сделать.

Также в письме поясняется, «так как с 26 апреля по 3 мая 2024 года температура воздуха была 15-17 градусов, в квартире (в письме указан ее номер) в двух комнатах отопление было отключено с помощью кранов уже в апреле, поэтому квартира №22 не будет платить за отопление за май месяц». И жильцы просят вычеркнуть этот пункт из квитанции.

Комментарий специалистов

По вопросам теплоснабжения многоквартирного дома № 46 по ул. Карла Маркса МУП «Тепловые сети» г.Гатчины пояснило, что порядок расчета размера платы за отопление, длительность отопительного периода определяют не коммунальные службы, а нормативные документы, утвержденные федеральными, региональными и муниципальными органами власти. А бороться с «перетопами» в доме, где используется открытая система теплоснабжения, должна та управляющая организация, которой собственники жилья делегировали ответственность за содержание общедомового имущества.

Исходя из сути заданных вопросов, пойдем по пунктам:

1. О размере платы за теплоснабжение.

- Многоквартирный дом №46 по ул. Карла Маркса оснащен общедомовым коллективным прибором учета тепловой энергии, сведения о показаниях которого представляются управляющей организацией МУП «ЖКХ г.Гатчины». А жилые помещения индивидуальными приборами учета тепловой энергии не оснащены.

Поэтому расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению потребителям производится на основании показаний общедомовых приборов учета в порядке, установленном положениями постановления правительства РФ.

2. О длительности отопительного периода.

Постановлением правительства Ленинградской области установлен порядок объявления начала и окончания отопительного сезона: «при средней температуре наружного воздуха +8°C и ниже в течение пяти суток или прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха органами местного самоуправления объявляется регулярное отопление зданий всех назначений.

При температуре наружного воздуха выше +8°C в течение пяти суток или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха органами местного самоуправления объявляется прекращение регулярного отопления».

Таким образом, начало и окончание отопительного сезона на территории муниципального образования устанавливается органом местного самоуправления. В Гатчине это администрация Гатчинского муниципального района.

В этом году постановлением администрации Гатчинского района «О завершении отопительного сезона 2023-2024 гг.» было объявлено о прекращении подачи теплоносителя для нужд отопления с 00 часов 00 минут 16 мая 2024 года.

3. Возможна ли «обратка»?

В связи с тем, что теплоснабжение дома №46 осуществляется из открытой системы теплоснабжения, «Тепловые сети» не могут снижать параметры теплоносителя ниже температуры, соответствующей требованиям к качеству коммунальной услуги по горячему водоснабжению, так как открытая система теплоснабжения предполагает забор горячей воды для целей горячего водоснабжения из общей тепловой сети.

С «перетопами» - в свою управляющую компанию?

Напомним, что внутридомовые инженерные сети теплоснабжения входят в состав общего имущества в многоквартирном доме, надлежащее содержание, наладка и регулировка которых находится в зоне ответственности управляющей организации. Эта обязанность предусмотрена Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением правительства РФ.

В ответе на обращение редакции по волнующим жителей вопросам МУП ЖКХ г. Гатчины также сообщило, что «подача потребителям теплоносителя для нужд отопления» в этом году прекращена с 00 часов 00 минут 16 мая в соответствии с постановлением администрации Гатчинского района.

По поводу «перетопов» управляющая компания проинформировала, что «общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установки системы автоматического регулирования расхода теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха планируется в III квартале 2024 года».

Подготовила Татьяна Можаева