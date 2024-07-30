Дружинники участвуют в рейдах полиции

Добровольная народная дружина города Гатчины - в числе лучших в Ленинградской области. По итогам 2023 года она заняла третье место.

- Работа ДНД продолжается. Составлен и утвержден совместный план взаимодействия с полицией, на основании которого регулярно проводятся мероприятия, - сообщила командир Добровольной народной дружины г. Гатчины, член Общественного совета при УМВД России по Гатчинскому району Татьяна Нечаева.

Особенно богат на городские события в Гатчине был май. И, конечно же, городская дружина не осталась в стороне и приняла участие в обеспечении общественного порядка на мероприятиях. До десяти человек дежурили во время крестного хода, празднования Дня Победы, на игре «Зарница», в ходе Всероссийского «ЗаБега» и акции «Редкая фракция», на празднике «10 лет «Раздельному сбору» и на фестивале «Хип-Хоп».

Кроме городских событий, 24 мая, в день празднования последнего звонка в школах Гатчины, дружина приняла участие в совместном рейде с гатчинской полицией и волонтерами «Русской общины» по выявлению фактов распития спиртных напитков несовершеннолетними и незаконной продажи алкоголя в ночное время, с контрольными закупками.

- С 24 мая у нас происходят регулярные обходы и рейды с полицией. Причем, очень результативно, - сказала Татьяна Нечаева. - Мы начали серию вечерних обходов на постоянной основе. С наступлением лета это очень актуально. Необходимо работать с подростками, предоставленными самим себе на улице. Каждую пятницу мы теперь выходим в обход сами. Но если возникает необходимость, по звонку сразу приезжают сотрудники патрульно-постовой службы. В этом плане мы очень хорошо взаимодействуем. Особое внимание уделяем магазинам, которые в нарушение закона продают сигареты и алкоголь детям. Мы проводим рейды по закупке алкоголя. По итогам нашей работы уже одну точку закрыли. Такая же работа проводится и сотрудниками УДН.

Следует отметить, что дружинники могут ходить в обходы без сопровождения сотрудника полиции, ибо главная их цель - профилактическая. В нашей стране любой гражданин имеет право обратить внимание другого гражданина на то, что тот совершает противоправные, противозаконные действия. Поэтому, если дружинник видит на детской площадке или в публичном месте гражданина, распивающего алкоголь, он имеет право подойти, представиться и сообщить о том, что гражданин нарушает статью 20.20 КоАП РФ. Большинство гатчинцев сознательны и понимают, что неправы, поэтому адекватно реагируют и устраняют нарушение. Если в ответ на замечание гражданин ведет себя вызывающе, находится под действием веществ, затуманивающих совесть и логическое мышление, дружинник вызывает полицию.

На обходы дружинники и волонтеры выходят после регистрации информации об обходе в полиции. С этой минуты старший группы дружины находится на связи с полицией, которая при сигнале о нарушении выезжает на вызов. В редких, исключительных случаях старший группы - опытный дружинник может оценить ситуацию, не вступая в диалог с нарушителем, и сразу вызвать наряд. Все дружинники проходят соответствующий инструктаж и умеют грамотно реагировать в разных ситуациях.

Иногда обход дружины заканчивается вызовом скорой помощи. Так, 14 июня члены ДНД и волонтеры «Русской общины» во время обхода в одном из городских скверов заметили скопление подростков. Подойдя к ним, группа обнаружила лежащую на земле девочку примерно 14 лет, без сознания. Налицо были явные признаки отравления. Дружинники и волонтеры, несмотря на желание «друзей» скрыть ее состояние, быстро вызвали скорую помощь, помогли врачу поместить подростка на носилки и со всей осторожностью перенести в машину скорой помощи. Пострадавшая была доставлена в Гатчинскую КМБ.

Всего за период с 24 мая по сегодняшний день было устранено 83 нарушения по ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом) в городе и на детских площадках, шесть нарушений - за курение на детских площадках. Составлено 13 протоколов. Плюс дружинники участвовали в рейдах по выявлению незаконных мигрантов: был составлен 41 протокол.

- У ДНД прав не много. Но это хорошая помощь полиции, в том числе при составлении протоколов. Члены дружины присутствуют как гражданские лица - понятые, свидетели, очевидцы, - пояснил заместитель начальника УМВД России по Гатчинскому району, полковник внутренней службы Станислав Макиенков. Он поблагодарил гатчинских дружинников за неравнодушие, любовь к родному городу и активную жизненную позицию.

Татьяна Можаева