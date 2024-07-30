Капремонт просёлочных дорог и старых домов

В пятницу, 26 июля, Людмила Николаевна оценила ремонт участка автодороги в Пудости, где заасфальтирована проселочная дорога от пересечения с улицей Половинкиной до моста, в сторону мемориала «Гвоздика». Также глава администрации осмотрела результат капитального ремонта Шоссейной улицы в поселке Мыза-Ивановка и новый Семейный сквер в Большом Рейзино. Вывод: ремонт качественный, но почивать на лаврах еще рано.

- В этом году немало сделано на территории Пудостьского поселения, – сказала Людмила Нещадим. – Мы посмотрели ремонт улично-дорожной сети и Семейный сквер, благоустроенный в рамках программы «Комфортная городская среда». Работы выполнены хорошо, но сделать предстоит еще много – и в самой Пудости, и в Мызе-Ивановке, и в Большом Рейзино. Главное, что есть конкретные планы и понимание, в какой последовательности дальше действовать. Будем оптимизировать бюджет Гатчинского муниципального округа, чтобы максимально обеспечить сбалансированность развития всех населенных пунктов.

Людмила Нещадим отметила, что новому скверу в Большом Рейзино не хватает ограждения, поскольку территория находится на самой окраине деревни и граничит с пустырем. При ремонте проезжей части в населенных пунктах одновременно надо предусматривать обустройство тротуаров – это важно и с точки зрения удобства жителей, и с точки зрения безопасности. Замечание, в частности, касается отремонтированной дороги в Пудости, – комитету ЖКХ дано соответствующее поручение.

- Будем обращаться в комитет по дорожному хозяйству правительства Ленинградской области и Ленавтодор на предмет ремонта части дороги в Пудости на улице Половинкиной. Задач очень много, и их надо решать, – заключила Людмила Николаевна.

Также в ходе объезда глава администрации посетила три адреса в Гатчине, где идет капитальный ремонт старых домов. В каменном двухэтажном доме № 4 на ул. Григорина, 1952 года постройки, ведется укрепление фундамента, но встал вопрос ремонта внутренних инженерных сетей. Жильцы пожаловались на ход работ: на этапе укрепления фундамента подрядчик столкнулся с проблемами системы водоснабжения. Пришлось менять не только ввод в дом, но и вводы в квартиры. Однако было найдено оптимальное решение, которое согласовали с жильцами, и водоснабжение восстановлено. Подрядчик продолжает работы по укреплению фундамента.

Также Людмила Нещадим проверила ход работ в доме № 10 на ул. Урицкого, жильцы которого жаловались на бездействие подрядчика, и в доме № 9 на той же улице, где идет капремонт холодного водоснабжения, отопления и электросетей. Кроме того, обнаружились проблемы с фундаментом, который оказался в плачевном состоянии. После вскрытия первоначальный план ремонта был изменен – надо делать усиление железобетонными обоймами, и сейчас для этого закупается материал.

Екатерина Дзюба