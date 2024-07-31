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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Сусанинское сп

01.08.2024 с 10:00 до 20:00

п. Кобралово, ул. Березовая роща                        

 

Войсковицкое сп

01.08.2024 с 10:00 до 18:00

п. Войсковицы

промзона у Черновского переезда

ООО Байкал

Торус БДМ

ДРСУ                     

 

Сяськелевское сп

01.08.2024 с 09:30 до 18:00        

д. Акколово

д. Муттолово

д. Туганицы       

 

Пудостьское сп

01.08.2024 с 09:00 до 18:00

д. Мыза-Ивановка

д. Кямяря   