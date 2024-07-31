Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Сусанинское сп
01.08.2024 с 10:00 до 20:00
п. Кобралово, ул. Березовая роща
Войсковицкое сп
01.08.2024 с 10:00 до 18:00
п. Войсковицы
промзона у Черновского переезда
ООО Байкал
Торус БДМ
ДРСУ
Сяськелевское сп
01.08.2024 с 09:30 до 18:00
д. Акколово
д. Муттолово
д. Туганицы
Пудостьское сп
01.08.2024 с 09:00 до 18:00
д. Мыза-Ивановка
д. Кямяря
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