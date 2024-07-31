Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 августа

Квадрокоптеры, приборы ночного видения, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также беспилотные летательные аппараты – вот лишь часть высокотехнологичного оборудования, которое правительство Ленинградской области собрало в помощь нашим защитникам. В партию гуманитарной помощи также вошли внедорожники, на которых будут эвакуировать раненых с поля боя. «Ленинградская панорама» поговорила с военными и узнала, почему именно эта техника так важна на передовой.