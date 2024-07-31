Сколько кредитов безопасно иметь для финансового благополучия

Оптимальный размер обязательств не должен превышать 30-35 % среднемесячного дохода. Иметь несколько кредитов не запрещено. Но много кредитов – это нехорошо, даже если доход позволяет их обслуживать: всегда есть риск забыть про очередной платеж, и в общей массе оформленных обязательств почти гарантированно найдутся крайне невыгодные кредиты, взятые «по обстоятельствам». Несмотря на то, что при оформлении заявки на кредит кредитор изучает своего потенциального заемщика (по возрасту, доходу и способам его получения, стажу, показателям долговой нагрузки), учитывая ограничения регулятора по выдаче кредитов для излишне закредитованных, второй, третий и пятый кредит получить возможно. Но, если кредитное учреждение оценивает возможность заемщика вовремя вносить ежемесячные платежи, по имеющимся сведениям, реальное положение вещей может знать и оценивать только сам заемщик. Например, банк рассматривает клиента как надежного, с высоким стабильным доходом, низкими уровнем ПДН, но не знает, что в действительности заемщик уже финансово загружен «под завязку», имея ежемесячные «неозвученные» расходы (например, крупные расходы на лечение или реабилитацию близкого родственника, оплата обучения детей в вузе, отсутствует или уже потрачена финансовая подушка безопасности и другие). Поэтому полагаться на то, что «раз дают, значит можно» нельзя, нужно самостоятельно оценивать свои финансовые возможности до того, как брать на себя долговые обязательства.

Чтобы правильно оценивать свою платежеспособность, нужно учитывать не только платежи по кредитам, но и все другие обязательные расходы с запасом бюджета на непредвиденную и обязательную часть в сбережения. Четко расставленные приоритеты по статьям расходов позволят снизить вероятность просрочить платеж по кредиту или забыть про другие важные обязательные расходы, регулярная ревизия имеющихся долговых обязательств поможет понять, от каких обязательств нужно избавиться в первую очередь или рефинансировать для снижения долговой нагрузки.

Самые безопасные кредиты – это не только самые выгодные (с низкой процентной ставкой, лояльными условиями кредитования), но и посильные для личного/семейного бюджета. Если платежи не «давят» и есть финансовый резерв на непредвиденные обстоятельства, есть возможность вносить дополнительные платежи в досрочное погашение и ежегодно сравниваются условия по рефинансированию для снижения долговой нагрузки – заемщик в безопасности. Это относится ко всем видам кредитования. Нельзя назвать безопасным быстрый займ (из-за высоких процентов, низкого порога оценки заемщика). Особенно – обеспечивая такой заем уже имеющимся личным имуществом. Ипотека даже на выгодных условиях также может оказаться финансовым фиаско, если стоимость объекта недвижимости «выше рынка». В случае необходимости в краткосрочной перспективе продать такое жилье по заявленной в кредитном договоре стоимости будет чрезвычайно сложно из-за завышения цены «на входе». Грейс-период по кредитной карте может быть приятным и полезным инструментом только при условии контроля над расходами и отслеживания срока беспроцентного периода. В противном случае высок риск постоянно жить в долг по замкнутому кругу: львиная часть дохода будет уплывать на кредитку и вновь расходоваться с нее до следующего поступления денег.

Жить без кредитов в своей финансовой биографии можно, но сложно: копить на крупные приобретения чаще всего приходится годами, а то и десятилетиями. Кредитование позволяет реализовать задуманное (купить жилье, автомобиль, технику, необходимую для профессиональной деятельности, и многое другое). Отсутствие кредитов в прошлом не только лишит возможности получить кредитование на хороших условиях (из-за нулевого кредитного рейтинга), но и не позволит потренировать себя в исполнении обязательств. Перед оформлением любого вида кредитования важно правильно оценивать цели кредитования, сравнивать кредитные предложения, верно оценивать свое финансовое положение/бюджет, повышать свою финансовую культуру. Кредитование может стать полезным финансовым инструментом, если обозначенный договором график платежей рассматривать как самый пессимистичный прогноз исполнения своих обязательств и направлять усилия на досрочное погашение долга для снижения переплаты.