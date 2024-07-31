Живая история
Труд настоящих патриотов – созданный волонтерами народный музей под открытым небом, трансформировавшийся со временем в уникальный военно-исторический район «Куутерселькя 1944».
Рубрики: Общество
Здесь можно познакомиться с неизвестными страницами истории Великой Отечественной войны и отдать дань памяти нашим предкам, которым мы обязаны сейчас своей жизнью. Смотрите в интервью руководителя этого масштабного проекта Сергея Загацкого о том, как все начиналось, и как единомышленники могут восстановить историческую память народа.
Видео, монтаж Г. Ожегов
Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области
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