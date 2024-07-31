Живая история

Здесь можно познакомиться с неизвестными страницами истории Великой Отечественной войны и отдать дань памяти нашим предкам, которым мы обязаны сейчас своей жизнью. Смотрите в интервью руководителя этого масштабного проекта Сергея Загацкого о том, как все начиналось, и как единомышленники могут восстановить историческую память народа.

Видео, монтаж Г. Ожегов

Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области