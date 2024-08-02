Круглая рига и Дом Ольдерогге: когда отреставрируют?

В частности, от жителей города поступил вопрос про Круглую ригу.

- Круглую ригу давно пора отреставрировать, предыдущий подрядчик, который разрабатывал проект реставрации, не справился – не смог пройти госэкспертизу. Мы будем объявлять конкурс повторно. Это крайне сложный объект в стесненных обстоятельствах и при отсутствии земельного участка, – пояснил Владимир Олегович.

Деревянные здания на улице Чкалова, включенные в так называемый правительственный квартал, до 1 декабря пройдут экспертизу на включение в реестр объектов культурного наследия – либо исключение из него. В зависимости от решения будут производиться ремонтные работы. Проще будет отремонтировать те здания, которые не признают объектами культурного наследия.

Как заверил Владимир Цой, Дом Ольдерогге на улице Красной, 6 и здание бывшего военкомата на ул. Киргетова, 3 будут реставрироваться.