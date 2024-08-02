Лепим историю Гатчины

Это новый интересный проект АНО «Центр досуга и развития «Акуна Матата» для семей, воспитывающих особенных деток. Называется он «Мастерская в чемодане». Проект возглавляет руководитель центра «Акуна Матата» и гончарной мастерской «приЛепи» Ирина Кириллова.

Гончарная мастерская «приЛепи» на улице Горького – особое место, где царит домашняя атмосфера, где можно отдохнуть и скрыться от шума, где руки сами творят чудеса. Сюда приходят за позитивом и керамическими изделиями, сделанными своими руками для себя и своих близких. Занятия для детей из многодетных семей и детей с ОВЗ проводятся бесплатно, в том числе при поддержке администрации Гатчинского района.

В рамках проекта дети при помощи взрослых создают пазл — игру-головоломку, в которой требуется составить фигуру из множества фрагментов. В данном случае будет изготовлена глиняная карта Гатчинского района, состоящая из 17 частей. Каждый пазл – одно из 17 поселений.

Также вместе участники проекта создадут творческие работы с достопримечательностями Гатчины - мозаичные панно, плитки, которые украсят стены мастерской, а также будут переданы в дар в детские садики, библиотеки, школы.

Перед открытием записи на первые мастер-классы в «Мастерской в чемодане» прошли серьезные приготовления: было приобретено специальное оборудование для получения ровного глиняного пласта и расходные материалы.

Творческие «глиняные встречи» начались в июле. Спустя месяц выставка в мастерской пополнилась новыми оригинальными работами детей от 4 до 14 лет и их мам.

- С 13 мая этого года Гатчинский район преобразован в муниципальный округ, а все муниципальные образования, входившие в его состав, упразднены. Получается, мы лепили историю - карту со всеми 17 муниципальными образованиями. Чтобы части нашей карты-пазла были ровные, а пласт одной толщины, мы работали на раскатчике. Как оказалось, это не сложно, - поделилась руководитель проекта Ирина Кириллова.

Проект «Мастерская в чемодане» состоит из двух частей. В июле-августе занятия с детьми проходят в гончарной мастерской. С сентября по октябрь к проекту присоединятся ученики коррекционных классов Гатчинской школы №11.

- Сегодня у нас пятая встреча, - рассказывает Ирина Кириллова. - За это время мы вылепили пазлы-поселения и после обжига раскрасили каждое своим цветом. В результате сделали карту района. Это - настольная игра. К игре приложим карту-инструкцию. Таким образом, мы зафиксировали в истории год объединения Гатчинского района и преобразования его в округ. Игры передадим в клуб краеведения Гатчинского дворца, краеведческий отдел библиотеки имени Куприна и детскую библиотеку.

Кроме того, на занятиях ребята лепили волшебные глиняные горшочки-шептуны, которые исполняют желания. Они очень разные. У кого-то горшочек получился в виде сапожка-скорохода, чтобы желания быстрее исполнялись. В горшочке есть отверстие под шнурок, а также углубление, куда можно вложить ватный диск, капнуть масло и использовать как ароматический кулон.

Проект «Мастерская в чемодане» носит творческий и краеведческий характер. Детей знакомят с историей родного города - с историческими объектами и природными достопримечательностями. На одном из занятий говорили о Гатчине и ее символах. У кого-то символ Гатчины - Приорат, у других - белочка из Приоратского парка или придворная дама в Гатчинском дворце. Слепили, разрисовали, а после обжига добавили деталей – где-то блеска, где-то сухоцветов. Получилось настенное панно. С обратной стороны тоже можно добавить ватный диск с ароматическим маслом, и тогда панно будет источать аромат.

- Мы приглашаем к участию в проекте семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Участие в проекте бесплатное. Собираемся на мастер-классы не только через интернет. Основная целевая аудитория – дети с особенностями в развитии, с которыми я работаю много лет. Можно сказать, у нас давняя дружба. Дети растут и, соответственно, творческие задания усложняются. В финале первой части проекта дети узнали, какими были наряды на Руси, раскрасили кокошники и теперь с радостью и волнением готовятся к участию в дефиле, - говорит Ирина Кириллова.

С началом нового учебного года «Мастерская в чемодане» развернется в школе №11. Там форма проведения занятий будет несколько иной. Но в итоге получится не менее интересная и познавательная история создания настольных игр по краеведению.

Татьяна Можаева