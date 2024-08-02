Торговля – движущая сила экономики

В Фонде поддержки малого и среднего бизнеса города Гатчины 30 июля состоялось торжественное мероприятие в честь Дня работника торговли, который в России ежегодно отмечается в четвертую субботу июля. На праздник собрались представители бизнес-сообщества Гатчинского муниципального округа, чья деятельность связана с торговлей.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим выразила предпринимателям огромную благодарность за труд и за подвижничество.

- Сфера торговли во все времена являлась активной движущей силой. На всех исторических этапах именно торговля была основой развития экономики: из самого маленького дела вырастают большие проекты. За каждым из вас стоят люди, которым вы обеспечиваете рабочие места, и сегодня уровень заработной платы в сфере торговли находится на уровне средней зарплаты в округе, – сказала Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна поблагодарила предпринимателей за постоянную помощь нашим бойцам в зоне СВО, которым сейчас больше всего нужны современные средства разведки и поражения – на это есть большой запрос. Во время недавней поездки в Енакиево делегация Гатчинского округа отвезла военнослужащим квадрокоптеры различной модификации, которые были закуплены, в том числе, и с помощью бизнес-сообщества.

Как отметила Людмила Нещадим, округ прирастает объектами торговли: за период 2023-2024 годов в Гатчине и районе появилось более 200 новых торговых точек. Магазины шаговой доступности крайне востребованы, и в те населенные пункты, где еще нет своих магазинов, приходит выездная торговля.

Сегодня на территории Гатчинского округа работают 48 крупных торговых сетей, в том числе уникальная муниципальная сеть «Как сыр в масле», созданная почетным гражданином г. Гатчины Александром Свердлиным. Александр Семенович поздравил коллег с профессиональным праздником, пожелав успехов – «…чтобы бизнес шел, прибыль росла, и люди были довольны».

С поздравительным словом к работникам торговли обратились депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и заместитель председателя совета депутатов Гатчинского района Сергей Воскресенский.

Представителям гатчинской торговли вручили заслуженные награды. Благодарность Гатчинского района получили: индивидуальный предприниматель Маргарита Винокурова, торгующая мороженым, сахарной ватой и прохладительными напитками, директор аптеки № 52 Кавсарат Макашарипова, директор магазина «Светофор» поселка Антелево Надежда Джунеджа и владелица магазина электроинструментов, предприниматель Любовь Северикова.

Благодарность главы города Гатчины объявлена заместителю директора аптеки № 51 Марине Ларевой и сотрудникам магазина «Книги» – директору Галине Стефаненковой и продавцу Людмиле Погореловой. Благодарность главы администрации Гатчинского района получили предприниматели из Рождественского, Пудостьского, Сусанинского и Сиверского поселений – Наталья Лимакова, Виктория Соломина, Александр Егоров и Заза Пичхадзе, а также управляющий гипермаркетом «О`Кей» Александр Головкин.

Индивидуальному предпринимателю из Таицкого поселения Алексею Васильеву и продавцам Олесе Бабуренковой, Анне Козловой, Оксане Логиновой и Елене Антоновой вручили благодарственные письма.

С презентацией своего бизнеса выступили успешные предприниматели в сфере торговли. О реализации собственных проектов рассказали основатель мебельной компании «Мебелит» Константин Петухов, гатчинский шоколатье Илья Денис, а также управляющая магазином «Сделано в Гатчине» и основатель бренда «Мадам Брюле» Елена Смирнова.

Среди участников праздника разыграли специальные подарки, подготовленные предпринимателями. В деловой части мероприятия состоялся семинар, посвященный торговле посредством агрегаторов и выходу на маркетплейсы.

…День работника торговли гатчинцы встретили с определенными успехами. Как рассказала заместитель главы администрации по экономике Галина Никифорова, в Гатчинском муниципальном округе работает 2202 предприятия торговли, 48 торгово-развлекательных комплексов и центров, и за полгода торговая сеть приросла 203 магазинами. Важный формат торговли – ярмарки, которых на территории Гатчинского округа зарегистрировано 37. Только за первый квартал 2024 года было проведено 25 ярмарок с общим количеством торговых мест более 470. Оборот розничной торговли в этом году вырос на 18,4% и составил 21,6 млрд рублей, из которых 20,4 млрд приходится на организации, зарегистрированные в Гатчине.

Екатерина Дзюба