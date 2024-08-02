Убийцу дружногорского чиновника осудили на 11 лет

Прокуратурой Ленинградской области поддержано государственное обвинение в отношении жителя посёлка Дружная горка Гатчинского района Алексея И., обвиняемого в совершении убийства должностного лица местной администрации по мотиву мести за невыполнение им служебных обязанностей, с особой жестокостью (п. п. «б», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Государственным обвинителем коллегии присяжных заседателей представлен комплекс доказательств, подтверждающий совершение подсудимым 16 мая 2023 года убийства начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации МО «Дружногорское городское поселение» на глазах у детей последнего, в квартире жертвы, куда осужденный, недовольный результатами личного приема в администрации, проследовал за принимавшим его в тот же день чиновником, заготовив заранее для лишения жизни потерпевшего нож, которым нанес последнему множество ударов в область расположения жизненно важных органов.

Подсудимый отрицал умысел на лишение жизни потерпевшего, в том числе с особой жестокостью и по мотиву мести, однако коллегия присяжных заседателей вынесла единодушный обвинительный вердикт.

Согласившись с позицией стороны обвинения, суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

По информации Прокуратуры Ленинградской области