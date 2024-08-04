5 августа в Химози отключение воды

«Переселять аккуратно и держать под контролем!» - так отвечают на вопрос, вынесенный в заголовок, учёные. Мы давно уже живём в окружении растений, которые привыкли считать абсолютно «родными». Мы даже не догадываемся, что они прибыли к нам из дальних краёв — из Европы, Кавказа, Средиземноморья, Азии, Индии и даже Америки.