5 августа в Химози отключение воды
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с утечкой на водопроводе в д. Химози на ул. Ленинградских ополченцев, д. 13, 5 августа 2024 года будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам.
Рубрики: ЖКХ
С 09.00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения в д. Химози Гатчинского района по следующим адресам:
- ул. Можайская, Ленинградских ополченцев, Грунтовая, пер. Деповский, пер. Ключевой, пер. Паровозный.
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