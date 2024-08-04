Благоустройство сквера продолжается
В Гатчине в рамках благоустройства сквера "Юность" преображается и пространство между зданием администрации города Гатчины и стоматологической поликлиникой.
Рубрики: Городская среда
В Гатчине летом началась долгожданная реконструкция площадки «Юность», она же «ансамбль госпитального городка», она же «сад за богадельней» – это объект культурного наследия, поэтому разрабатывать проект и получать разрешение было непросто. В рамках реализации этого проекта в том числе преобразится территория между зданием администрации города Гатчины и стоматологической поликлиникой.
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