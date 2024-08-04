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В Гатчине отключат горячую воду

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с профилактическими регламентными работами на котельной № 9 будет прекращено горячее водоснабжение в Гатчине.

Рубрики:  ЖКХ

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с профилактическими регламентными работами на котельной № 9 

с 05.08.2024г. с 00.00 до окончания работ 07.08.2024г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина, Красноармейский пр., д.13,16,34, ул. Григорина, д.9,11, завод, гостиница.