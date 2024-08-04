В Гатчине отключат горячую воду

«По сути, фотография – это жизнь, освещенная вспышкой», - сказал однажды знаменитый американский фотограф Сэм Абель. Хороший фотограф способен остановить время, запечатлеть мгновение, которое никогда не повторится. Коренной житель Гатчины Виктор Васильев более полувека профессионально занимается фотографией. Какими ему запомнились наш город и его обитатели, Гатчина послевоенная и сегодняшняя? Что удалось сохранить, а что мы, может быть, безвозвратно потеряли? Об этом и многом другом наш сегодняшний разговор.