В Гатчине отключат горячую воду
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с профилактическими регламентными работами на котельной № 9 будет прекращено горячее водоснабжение в Гатчине.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с профилактическими регламентными работами на котельной № 9
с 05.08.2024г. с 00.00 до окончания работ 07.08.2024г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
г. Гатчина, Красноармейский пр., д.13,16,34, ул. Григорина, д.9,11, завод, гостиница.
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