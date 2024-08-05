Этнофестиваль приглашает гостей в Гатчину!

По традиции его откроет Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В этом году в фестивале, который успел стать визитной карточкой Ленинградской области, примут участие делегации всех районов и округов 47 региона и ряда регионов Северо-Западного федерального округа России, а также областного Дома дружбы.

Юбилейный этнофестиваль посвящен укреплению межнационального мира и согласия, семейным ценностям, патриотическому воспитанию и объявленному Губернатором Ленинградской области Году Заботы.

Почетные гости будут приветствовать участников на главной сцене Этнофестиваля. Затем выступят профессиональные и самодеятельные артисты и коллективы, представляющие искусство народов Ленинградской области. Впервые зрители увидят трогательную церемонию передачи символа огня семейного очага «Сердце России» от золотых юбиляров молодоженам.

Парад межнациональных семей, дефиле в национальных костюмах, театрализованное представление о свадебных обрядах разных национальностей, праздничный гала-концерт с интерактивной программой и даже караоке – всё это на главной сцене для гостей Этнофестиваля!

А завершит программу передача символа Этнофестиваля – Ладьи главе города, где пройдёт следующий XI фестиваль.

Участников порадует фотозона «Семья в объективе», коллективное создание граффити в виде бабочки - символа Ленинградской области.

Гости смогут поучаствовать в самых разных мастер-классах, выбрав из обширного перечня занятие по душе, – работу на гончарном круге или роспись по дереву, изготовление народной куклы «Вепсская кормилка» или ручное ткачество на ткацком станке, плетение на коклюшках захожского кружева или изготовление броши – царицыной щуки, символа города Тихвина, а также плетение поясов, валяние, изготовление саамских амулетов и многое, многое другое!

Областной Дом дружбы пригласит всех на чаепитие. В уютной атмосфере за самоваром рядом с русской печкой гостей будут ждать рассказы о национальных семейных традициях и чай с баранками.

В сытных рядах можно будет отведать угощения русской, восточной, кавказской, казачьей кухонь, а также полюбившиеся блюда коренных народов 47 региона. Ремесленные ряды украсят изделия мастеров декоративно-прикладного искусства: оятская керамика, мезенская роспись, свирское кружево, украшения, игрушки, книги, изделия из дерева, стекла и металла.

Национальные игры и забавы, карусель, аквагрим, уличное театральное представление, мастер-классы – все это разнообразие ждёт самых юных гостей фестиваля на детской площадке.

Бессменный организатор мероприятия – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Место проведения: Гатчина, пр. 25 Октября, д.1. Торжественное открытие в 12.00.