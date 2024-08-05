Турнир Росгвардии прошёл Гатчине

В мероприятии приняли участие председатели и члены ветеранских организаций, руководители и личный состав Управления и филиалов вневедомственной охраны. В качестве почетных гостей были приглашены члены семей погибших сотрудников. В Соборе Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине был организован молебен в память о погибших героях службы.

С приветственным словом выступил начальник Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Дмитрий Коротуненко.

- Мы собрались здесь, чтобы почтить память наших коллег, которые отдали жизни ради того, чтобы мы могли спокойно жить, работать и двигаться дальше. Их подвиг мы никогда не забудем – это яркий пример доблести, отваги, чести не только для нас, но и для будущих поколений, – обратился к собравшимся Дмитрий Коротуненко.

От имени жителей Гатчинского муниципального округа участников турнира приветствовали руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- Для нас это большая честь – принимать турнир на гатчинской земле. Мы точно знаем, что среди вас есть настоящие российские парни, для кого честь и достоинство, любовь к своей родине, к своей семье – превыше всего. И когда Родина-мать зовет, именно вы первые, каждый на своем рубеже, защищаете нашу безопасность. «Мы гордимся вами!» — сказала Людмила Николаевна.

Перед собравшимися выступили ветераны службы, в том числе председатель совета ветеранов ОМОН «Балтика» Вадим Матвеев. Он пожелал всем победы на соревнованиях, подчеркнув, что 26 погибших ребят, в память о которых проводится турнир, всегда в строю – пока о них помнят товарищи.

По традиции матерям и вдовам сотрудников, отдавших жизнь за порядок и безопасность, вручили цветы и подарки. Память павших почтили минутой молчания.

К участникам турнира обратилась Надежда Петровна Лукина – мать младшего сержанта милиции Сергея Лукина, погибшего при задержании вооруженного грабителя.

- Отдать свою жизнь за других – это осознанное решение, тот смысл жизни, который определил выбор их профессии – быть защитником. Долг каждого сотрудника- хранить в сердце и передавать из поколения в поколение память о тех, кто отдал жизнь во имя верности присяге и закону! – сказала Надежда Петровна, в завершение выступления поблагодарив руководство управления вневедомственной охраны за организацию турнира и пожелав его участникам спортивных побед и новых достижений.

Со словами напутствия перед росгвардейцами выступили отец Владимир (в прошлом – сотрудник вневедомственной охраны) и имам Ислам Салихов, и участники турнира приступили к соревнованиям.

В число испытаний входил скоростной бег с препятствиями, стрельба из пистолета Макарова и демонстрация тактики действий при задержании нарушителя. Отдельный этап – подтягивание на перекладине, где лучший результат был больше 25 раз. В эстафете надо было пробежаться в бронежилете, в шлеме и с автоматом Калашникова, сесть в машину, включить сирену, объявить предупреждение о стрельбе, занять позицию и – стрелять. Другой член команды должен был задержать «нарушителя». Болельщики на трибунах горячо поддерживали своих.

В результате упорной борьбы победителем турнира стала команда росгвардейцев из Волхова. 2-е место заняли прошлогодние победители – МОВО по Колпинскому району, «бронза» досталась ОВО по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. Гатчинский межрайонный отдел вневедомственной охраны занял в турнире 4-е место.

Победители и призеры спортивных соревнований были награждены ценными подарками, а команда-победитель получила новый служебный автомобиль.

В культурной программе принял участие ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа Росгвардии; приглашенные сотрудники ОМОН Росгвардии представили образцы техники и оружия, стоящего на вооружении подразделения. Для гостей и участников турнира на стадионе работала полевая кухня – все смогли угоститься настоящей армейской кашей с тушенкой и горячим чаем.

В этом году турнир прошёл в 28-й раз. Впервые соревнования состоялись в 1996 году в Выборге в память о 26-летнем милиционере Выборгского ОВО Денисе Демине.

Екатерина Дзюба