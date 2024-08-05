В Гатчине откроется этно-фестиваль под открытым небом

«На фестивале «Березовый домик» фольклорная традиция представлена как исключительно открытая и дружелюбная музыкальная система, настроенная на диалог, - говорит художественный руководитель фестиваля Дмитрий Мильков. - Фольклор и джаз, фольклор и битбокс, фольклор и электроника, фольклор и хип-хоп... Наследие, продолжающее свое развитие, традиция в ее современном, актуальном изводе. Для нашего фестиваля – это принципиально».

Среди участников фестиваля «Берёзовый домик» - группы «Отава Ё», POLE, «Притоп Притона», Сергей Старостин, Женя Винд и проект YoGa. Фестиваль откроют фольклорные ансамбли из Гатчины «Перезвон» и «Коляды». Вслед за ними выступит петербургский «Ансамбль СКМ».

Посетителям этнофестиваля также представят программу «лекций-концертов», посвященную народным музыкальным инструментам. Музыканты продемонстрируют умение использовать инструменты для современных аранжировок, представят свое видение прошлого и настоящего народных музыкальных инструментов.

Программа этно-фестиваля «Берёзовый домик»

10 августа (суббота). День первый

Малая сцена (№1) - у Адмиралтейства

12:00 – 13:00 Фольклорные ансамбли «Перезвон» и «Коляды» (Гатчина)

13:00 – 14:00 «Ансамбль СКМ» (Санкт-Петербург)

14:00 – 15:00 Рожок и другие духовые (лекция-концерт). Версия Сергея Старостина (Москва)

15:00 – 16:00 Балалайка (лекция-концерт). Версия Георгия Нефедова (Санкт-Петербург)

Средняя сцена (№2) - у Турецкой палатки

15:30 – 16:30 Проект «Притоп Тритона» (Санкт-Петербург-Москва)

16:30 – 17:30 Сергей Старостин и Марио Калдарару (Москва)

Большая сцена (№3) - в Амфитеатре

18:00 – 19:00 Группа POLE (Санкт-Петербург)

19:00 – 20:00 Женя Винд и проект YoGa (Санкт-Петербург)

11 августа (воскресенье). День второй

Малая сцена (№1) - у Адмиралтейства

12:30 – 13:30 Гусли (лекция-концерт). Версия: Ольги Глазовой (Санкт-Петербург)

13:30 – 14:30 Петербургская гармоника (лекция-концерт). Версия Александра Платонова (Санкт-Петербург)

Средняя сцена (№2) - у Турецкой палатки

14:30 – 15:30 Трио Георгия Нефёдова (Санкт-Петербург)

15:30 – 16:30 Ольга Глазова и Денис Кириллов (Санкт-Петербург)

Большая сцена (№3) - в Амфитеатре

17:00 – 18:00 Квартет «Отцы и дети» (Москва-Санкт-Петербург)

18:00 – 19:00 Группа «Отава Ё» (Санкт-Петербург)

В завершении вечерней программы гостей фестиваля ждет уникальный этно-джем.