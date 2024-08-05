В Гатчине откроется этно-фестиваль под открытым небом
В ближайшие выходные, 10 и 11 августа, в ГМЗ «Гатчина» пройдет первый фестиваль этно-музыки «Берёзовый домик». Участниками программы станут музыканты Санкт-Петербурга, Москвы и Гатчины.
«На фестивале «Березовый домик» фольклорная традиция представлена как исключительно открытая и дружелюбная музыкальная система, настроенная на диалог, - говорит художественный руководитель фестиваля Дмитрий Мильков. - Фольклор и джаз, фольклор и битбокс, фольклор и электроника, фольклор и хип-хоп... Наследие, продолжающее свое развитие, традиция в ее современном, актуальном изводе. Для нашего фестиваля – это принципиально».
Среди участников фестиваля «Берёзовый домик» - группы «Отава Ё», POLE, «Притоп Притона», Сергей Старостин, Женя Винд и проект YoGa. Фестиваль откроют фольклорные ансамбли из Гатчины «Перезвон» и «Коляды». Вслед за ними выступит петербургский «Ансамбль СКМ».
Посетителям этнофестиваля также представят программу «лекций-концертов», посвященную народным музыкальным инструментам. Музыканты продемонстрируют умение использовать инструменты для современных аранжировок, представят свое видение прошлого и настоящего народных музыкальных инструментов.
Программа этно-фестиваля «Берёзовый домик»
10 августа (суббота). День первый
Малая сцена (№1) - у Адмиралтейства
12:00 – 13:00 Фольклорные ансамбли «Перезвон» и «Коляды» (Гатчина)
13:00 – 14:00 «Ансамбль СКМ» (Санкт-Петербург)
14:00 – 15:00 Рожок и другие духовые (лекция-концерт). Версия Сергея Старостина (Москва)
15:00 – 16:00 Балалайка (лекция-концерт). Версия Георгия Нефедова (Санкт-Петербург)
Средняя сцена (№2) - у Турецкой палатки
15:30 – 16:30 Проект «Притоп Тритона» (Санкт-Петербург-Москва)
16:30 – 17:30 Сергей Старостин и Марио Калдарару (Москва)
Большая сцена (№3) - в Амфитеатре
18:00 – 19:00 Группа POLE (Санкт-Петербург)
19:00 – 20:00 Женя Винд и проект YoGa (Санкт-Петербург)
11 августа (воскресенье). День второй
Малая сцена (№1) - у Адмиралтейства
12:30 – 13:30 Гусли (лекция-концерт). Версия: Ольги Глазовой (Санкт-Петербург)
13:30 – 14:30 Петербургская гармоника (лекция-концерт). Версия Александра Платонова (Санкт-Петербург)
Средняя сцена (№2) - у Турецкой палатки
14:30 – 15:30 Трио Георгия Нефёдова (Санкт-Петербург)
15:30 – 16:30 Ольга Глазова и Денис Кириллов (Санкт-Петербург)
Большая сцена (№3) - в Амфитеатре
17:00 – 18:00 Квартет «Отцы и дети» (Москва-Санкт-Петербург)
18:00 – 19:00 Группа «Отава Ё» (Санкт-Петербург)
В завершении вечерней программы гостей фестиваля ждет уникальный этно-джем.